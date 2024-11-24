موعد ورابط تسجيلات امتحان الباك 2025 الجزائر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz

عدن – كتب محمد سعد – نوفر لكم تفاصيل موعد ورابط تسجيلات امتحان الباك 2025 الجزائر، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن إعلام كافة الطلاب المتمدرسين، في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة وأوليائهم، وكذا المترشحين الأحرار، وذلك بانطلاق عملية التسجيل لدخول امتحان شهادة البكالوريا دورة 2025، بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2025، في تمام الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت الجزائر، ويستمر حتى منتصف ليل يوم الأربعاء الموافق 25/12/2024، ويكون التسجيل إلكتروني فقط ولا يلتفت للطلبات المقدمة ورقياً، على أن يكون التقديم من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ونوضح لكم التفاصيل خلال السطور التالية.

أكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية على ضرورة التسجيل الإلكتروني، لدخول امتحان شهادة البكالوريا 2025، وذلك من خلال الموقع التالي.

الدخول على الموقع الإلكتروني “bac.onec.dz“.

يتم إنشاء حساب شخصي لكل مترشح.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل بيانات التلميذ كاملة وصحيحة.

ملء استمارة الترشح لدخول امتحان البكالوريا دورة 2025.

دفع قيمة الاستمارة إلكترونياً.

الضغط على حفظ ثم إرسال.

التسجيل لامتحان البكالوريا للمترشحين المتمدرسين 2025

حددت وزارة التربية الوطنية موقع الأرضية الرقمية، لتسجيل المترشحين المتمدرسين لدخول امتحان الباك 2025، ويقوم مديري المؤسسات التعليمية بتسجيل هؤلاء التلاميذ، على أن يتم ذلك خلال الموعد الموضح بعالية، كما يمكن دخول الأولياء من خلال فضاء الأولياء، بإنشاء حساب خاص للتلميذ مع تفعيل اسم المستخدم وكلمة المرور، ويكون الدفع من خلال البطاقة الذهبية على بريد الجزائر.

شروط التسجيل لامتحان الباك 2025

لكي يكون التسجيل لامتحان الباك 2025 الجزائر، يجب توافر عدة شروط وهي.

الالتزام بمواعيد التسجيل التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية. التسجيل إلكتروني فقط ويجب توافر حساب شخصي للمترشح. حقوق التسجيل بحيث يتم تسجيل البيانات صحيحة وكاملة مع دفع قيمة التسجيل. دخول اختبار مادة التربية البدنية والرياضية، وفي حالة الغياب يتم الحصول على درجة صفر. السماح بتصحيح وتعديل الأخطاء باستمارة التسجيل خلال فترة التسجيلات.

دفع حقوق التسجيل لامتحان الباك 2025

يكون الدفع من خلال البطاقة الذهبية عبر البريد في الجزائر، وباستخدام حساب المترشح كما هو موضح من خلال، موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالنسبة للمترشحين الأحرار، أما المترشحين المتمدرسين فمن خلال “epay.education.dz”.