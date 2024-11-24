نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة مالية سريعة بقيمة 25 ألف ريال وبإجراءات ميسرة وبدون تحويل الراتب في المقال التالي

كتب محمد سعد – الكثير منا يواجه بعض الأزمات المالية الطارئة التي تحتاج إلى سلفة سريعة للخروج من الضائقة المالية ولتلبية الاحتياجات وأول شئ نفكر فيه للتخلص من الأزمة المالية هو الحصول على سلفة مالية مناسبة ولهذا تقدم منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويلها الشخصي الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبمميزات أخري سنتعرف عليها من خلال هذا المقال إلي جانب أهم الشروط وكيفية الحصول عليها.

ما هي شروط الحصول على تمويل سلفة

تقدم سلفة تمويل شخصي بقيمة 25 ألف ريال ولكن للحصول على هذا التمويل يتطلب توافر مجموعة من الشروط والتي جاء منها التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن ثلاثة وعشرون عاماً ولا يزيد عن ستون عاماً.

لا يوجد هناك أي تعثرات في سمة.

يجب أن يكون المتقدم موظفاً بأحد القطاعات.

بالنسبة للموظف بالقطاع الحكومي يجب أن لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن ثلاثة أشهر.

لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن ستة أشهر لموظفي القطاع الخاص.

يجب ألا يقل الراتب الشهري للموظف بالقطاع الحكومي أو الخاص عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لا يقل الراتب الشهري عن عشرة آلاف ريال للموظف بالقطاع العسكري.

التعهد والالتزام بسداد الأقساط الشهرية في المواعيد المتفق عليها.

كيفية طلب تمويل منصة سلفة

من أهم مزايا سلفة التي توفرها على تمويلها هي إمكانية طلب التمويل إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الفرع ويتم ذلك من خلال تحميل تطبيق سلفة بعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال البيانات المطلوبة وتحديد قيمة التمويل حيث يمكن الحصول على التمويل بقيمة تبدأ من ألف ريال حتي خمسة وعشرون ريال ثم يقوم المتقدم بتقديم المستندات المطلوبة وتقديم الطلب ومن جانبها تقوم سلفة بدراسة الطلب المقدم والاطلاع على المستندات وفي حال الموافقة يتم التواصل مع المتقدم لإنهاء باقي إجراءات الحصول على التمويل.

أهم المزايا التي توفرها سلفة على تمويلاتها

تعد سلفة أول منصة سعودية مرخصة من البنك السعودي المركزي لتقديم الحلول التمويلية المصغرة بمزايا متعددة جاءت كالتالي:

التمويل المقدم من سلفة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. سهولة إجراءات تقديم طلب الحصول على التمويل. سرعة الانتهاء من الإجراءات وبمجرد الموافقة على طلب التمويل يتم تحويله إلى حساب المتقدم البنكي. يتم السداد من خلال أقساط شهرية مجدولة كما يتم تذكير العميل بموعد السداد من خلال رسالة عبر رقم الجوال أو عبر البريد الإلكتروني. تمويلات سلفة مقدمة بهامش ربح تنافسي. أن يكون لدي المتقدم سجل ائتماني سليم. وجود حساب بنكي نشط باسم المتقدم للحصول على التمويل.

مواعيد سداد الأقساط

يقوم العميل بتحديد قيمة التمويل الذي يحتاج إليه ويجب أن لا تقل قيمة التمويل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة وعشرون ألف ريال بعد ذلك يختار العميل فترة السداد والتي تبدأ من شهر حتي ستة أشهر وحددت المنصة اليوم الثامن والعشرون لسداد القسط الشهري المتفق عليه وفي حال التزام العديد بسداد الأقساط الشهرية كاملة دون أي تعثرات في السداد يمكن تقديم طلب للحصول على تمويل آخر.