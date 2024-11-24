طريقة الحصول على سند محمد بن سلمان للمتزوجين وأهم المستندات المطلوبة

يعتبر سند محمد بن سلمان للمتزوجين بمثابة دعم رائع لأصحاب الدخل القليل، وخاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة لذا يبحث الكثير من محدودي الدخل عن طريقة الحصول على سند محمد بن سلمان تلك المبادرة التي بدأت منذ عام 2018 ولكن لها شروط يلزم توافرها في المتقدمين كما يجب على كل متقدم توفير الأوراق الرسمية المطلوبة، وسوف نوضح في مقالنا خطوات التقديم وأهم الشروط والمستندات اللازمة.

أهم الخطوات اللازم إتباعها للحصول على سند محمد بن سلمان للمتزوجين

يسهل التقديم الالكتروني للحصول على سند محمد بن سلمان وذلك من خلال عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

الضغط على الرابط الرسمي الخاص بمنصة سند الالكترونية.

الضغط على خيار مبادرة الزواج وملء البيانات الشخصية المطلوبة.

الموافقة على بند الشروط والأحكام الخاص بالمنصة.

تحميل المستندات المطلوبة مثل صورة بطاقة الهوية الوطنية وإثبات الدخل الخاص بالأسرة.

إدخال الرمز المرسل للهاتف للتحقق من صحة البيانات.

الضغط على إرسال الطلب وانتظار الرد عبر رسالة هاتفية.

ما الشروط اللازمة للحصول على سند محمد بن سلمان للمتزوجين؟

هناك عدة شروط لابد من توافرها لضمان الحصول على سند محمد بن سلمان، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يجب ألا يزيد عمر الزوج والزوجة عن 40 عاما.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وله محل إقامة بالسعودية.

يجب ألا يقل عمر الزوج عن 21 عاما، بينما لا يقل عمر الزوجة عن 18 عاما.

يسمح بالتقديم للمتزوجين الذين لم يمض أكثر من عام على زواجهم.

لابد أن تكون تلك الزيجة الأولى للمتقدمين، إذ لا يسمح بتقديم من هم سبق لهم الزواج.

لابد من حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة.

يجب أن يكون المهر بحد أقصى 50 ريال سعودي.

أهم الأوراق اللازمة للتقديم على مبادرة الزواج محمد بن سلمان

لابد من توافر المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على سند محمد بن سلمان للمتزوجين، وتتمثل تلك الأوراق فيما يلي:

يجب توافر صورة سارية من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم سواء الزوج أو الزوجة.

صورة رسمية من شهادة الثانوية العامة.

مستند رسمي يفيد دخل الأسرة وإفادة من البنك برصيد المواطن.

تقديم قسيمة الزواج الرسمية لم يمض عليها أكثر من عام.

تمتاز مبادرة سند محمد بن سلمان بكونها مساهمة شهرية مما يساعد الكثير من الأشخاص في التغلب على ظروفهم القاسية، كما أنها ذات شروط سهلة لكي يكون القبول بها سهلاً كما أن المستندات المطلوبة متوفرة مع الجميع ويختلف مبلغ المساعدة باختلاف عدد أفراد الأسرة وحساب دخلهم الشهري.

يجدر بالذكر أن سند محمد بن سلمان يمكن أن يقدم عليه المطلقات والأرامل أيضا ولكن بشروط محددة وأهمها عدم وجود معاش حكومي أخر من الدولة أو التقديم في مبادرة أخرى.