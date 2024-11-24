شكرا لاهتمامكم بخبر عن رابط التقديم على قرض الزواج الجديد 72000 ريال بدون رسوم إدارية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – بعد توقف لفترة رجع بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية إلى توفير تمويل الزواج بدون أى رسوم إدارية بقيمة تصل إلى 72,000 ريال سعودي بحد أقصى وذلك من أجل تسهيل مصاريف الزواج على الشباب السعودي ووضح بنك التنمية الإجتماعية مجموعة من الضوابط التي لا بد من توافرها عند الإقبال على طلب تمويل الزواج من بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية.

أهم مزايا تمويل الزواج الجديد من بنك التنمية الإجتماعية

عندما أعاد بنك التنمية الإجتماعية تمويل الزواج لمساعدة الشباب السعودي المقبل على الزواج أعاد التمويل بمجموعة من المميزات الهامة التي تناسب جميع المقبلين على طلب التمويل وتأتي مزايا التمويل كما يلي

يتميز تمويل الزواج من بنك التنمية الإجتماعية بأنه متاح بما لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية. كما يتميز أيضاً تمويل الزواج من بنك التنمية الإجتماعية بأنه يبدأ من 18 ألف ريال سعودي وحتى 72 ألف ريال سعودي كحد أقصى. كذلك يتميز تمويل الزواج الجديد من بنك التنمية الإجتماعية بأنه متوفر بفترة سداد حتى أربع سنوات. يقدم تمويل الزواج الجديد بميزة السداد على أقساط شهرية. لاقدر الله في حالة الوفاة يتم الإعفاء من سداد المديونية.

شروط تمويل الزواج الجديد من بنك التنمية الإجتماعية

وضح بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية أهم الشروط والأحكام التي لابد من توافرها عند الإقبال على طلب تمويل الزواج الجديد من بنك التنمية الإجتماعية وتأتي الشروط كما يلي

بنك التنمية الإجتماعية حدد سن المتقدم لطلب التمويل لا يقل عن 18 عام وهو الحد الأدنى. كما حدد بنك التنمية الإجتماعية الحد الأقصى لسن المقبل على طلب التمويل لا يتجاوز 70 عام. كذلك حدد بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة أن يكون المواطن السعودي المتقدم لديه راتب شهري لا يزيد عن 14500 ريال سعودي. بنك التنمية الإجتماعية أيضاً وضح أشتراط أن يكون المتقدم للتمويل هو عقد الزواج الأول. أوجب بنك التنمية الإجتماعية أن تكون الزوجة مسجلة في سجل الأسرة.

رابط التقديم لطلب تمويل الزواج الجديد من بنك التنمية الإجتماعية

عند الإقبال على طلب تمويل الزواج الجديد من بنك التنمية الإجتماعية وبعد توافر المتطلبات اللازمة يمكن طلب التمويل من خلال الخطوات التالية