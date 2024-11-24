نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا .. إطلاق الإصدار التجريبي الرابع من iOS 18.2 لهواتف أبل وتحديد موعد نزول الإصدار الرئيسي في المقال التالي

كتب محمد سعد – أطلقت شركة أبل الإصدار التجريبي الرابع من iOS 18.2 والذي يأتي بعدد كبير من المميزات التي تعتمد معظمها إلى الذكاء الاصطناعي في تطبيقات مثل تطبيق الصور والمكالمات وغيرهم، وقد تم إطلاق ثلاثة اصدارات من قبل من أجل مراجعتهم وإصلاح ما بهم من عيوب، ويعتبر التحديث الحالي هو الأخير من بين الإصدارات التجريبية بعد أن أعلنت الشركة عن الموعد المحدد من أجل نزول الإصدار الأساسي والذي سوف يكون متاح قريبا على الهواتف المؤهلة له.

بعد أن أعلنت شركة أبل عن إطلاق التحديث بشكل رسمي، أصبح بإمكان الجميع تنزيله وتثبيته على هواتفهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الحصول على نسخة احتياطية من كافة المعلومات والملفات الموجودة علب الجهاز.

انتقل إلى تطبيق الإعدادات ثم اختر عام.

اضغط على تحديث البرنامج.

سوف يظهر لك التحديث الأخير، ويمكنك النقر على تثبيت.

سوف يتم تثبيت التحديث على هاتفك لكي تحصل على المميزات المتوفرة به.

مميزات تحديث iOS 18.2 التجريبي الرابع

أضافت أبل العديد من التحسينات والمميزات على نظام التشغيل؛ حيث يتضمن الإصدار التجريبي الرابع من iOS 18.2 العديد من المميزات التي تعتمد معظمها على الذكاء الاصطناعي وتشمل كل مما يلي:

ميزة شبيهة بـGoogle Lens تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل الحصول على تفاصيل أكثر حول الصور بالإضافة إلى تحليلها للحصول على معلومات من خلالها.

إمكانية إنشاء العديد من الرموز التعبيرية بناء على بيانات يدخلها المستخدم وذلك من خلال ميزة Genmoji الجديدة المتوفرة في هذا التحديث.

ميزة تكامل ChatGPT مع Siri حيث أصبح بالإمكان السماح لسيري باستخدام الذكاء الاصطناعي عند البحث عن معلومات معقدة أو البحث من خلال محرك البحث.

إمكانية فتح تطبيق الكاميرا مباشرة أثناء غلق الشاشة ودون الحاجة إلى فتحها.

منع التكبير التلقائي لمقاطع الفيديو المتوفرة في تطبيق الصور.

موعد إطلاق الإصدار الأساسي من iOS 18.2

كما حددت أبل موعد إطلاق الإصدار الأساسي من iOS 18.2 بعد نزول أربعة من التحديثات التجريبية، حيث يكون ذلك في شهر ديسمبر المقبل على عدد كبير من هواتف الشركة وسوف يكون متاح على الهواتف الأحدث في الإصدار أولا.