أوبو تحدد موعد إطلاق تحديث ColorOS 15 لعدد كبير من إصدارات الهواتف بأفضل المميزات

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عدن – محمد سعد – وضعت شركة اوبو جدول زمني من خلاله حددت مواعيد إطلاق تحديث ColorOS 15 لعدد كبير من الهواتف الذكية أهمها أحدث الهواتف التي أصدرتها الشركة؛ ويأتي هذا التحديث بمميزات جيدة تهدف جميعها إلى تحسين تجربة استخدام الهواتف الذكية لتنافس ابو بذلك أقوى الشركات العالمية من حيث الإمكانيات والأداء الممتاز للهواتف والأجهزة الذكية الأخرى، تعرف في هذا المقال على موعد إطلاق تحديث ColorOS 15 لكل إصدار من إصدارات الشركة.

إطلاق هواتف Oppo Find X8 وFind X8 Pro

أعلنت شركة اوبو اليوم بشكل رسمي عن إطلاق هواتف Oppo Find X8 وFind X8 Pro في الأسواق العالمية، وكانت قد روحت لهذه الاصدارات على مدى واسعة خلال الفترة القليلة الماضية، وتعتبر أول هواتف الشركة التي تحصل على هذا التحديث حتى الآن؛ حيث تم إطلاق كلا منهما مع تحديث ColorOS 15 بكامل مميزاته، وسوف يكون متاح على عدد كبير من إصدارات الشركة خلال الفترة القادمة.

موعد إطلاق تحديث ColorOS 15

لن يتم إطلاق تحديث ColorOS 15 لجميع الاصدارات دفعة واحدة، ولكن سوف يتم إصداره بشكل تدريجي في بداية العام القادم، وقد أعلنت اوبو عن الجدول الزمني لإطلاق التحديث وهو كالتالي:

إصدارات نوفمبر 2024

سوف يكون التحديث متوفر على الأجهزة التالية قبل نهاية الشهر الجاري:

هاتف Find N3

هاتف Find N3 Flip

هاتف Reno11 Pro

ديسمبر 2024

قبل نهاية العام سوف يتم دفع التحديث الى عدد أكبر من الهواتف التي تشمل كل مما يأتي:

هاتف Reno12 Pro

هاتف Reno12

هاتف Reno12 FS

هاتف Reno 12 F

هاتف Reno11

هاتف Reno11 F

هاتف K12x

هاتف F27

هاتف F25 Pro

جهاز Pad 3 Pro

جهاز Pad 2

الربع الأول من 2025

في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2025 سيتم إطلاق التحديث على كل من:

هاتف Find N2 Flip

هاتف Find X5 Pro

هاتف Find X5

هاتف Reno11 A

هاتف Reno10 Pro Plus

هاتف Reno10 Pro

هاتف Reno10

هاتف F27 Pro Plus

الربع الثاني من 2025

تعتبر الهواتف التالية هي الاصدارات الأخيرة التي سوف تحصل على مميزات تحديث ColorOS 15: