منافس قوي من أوبو .. مواصفات هاتف Oppo find X8 pro الجديد وكاميرا رائعة

عدن – كتب محمد سعد – أطلقت شركة أوبو مؤخرًا هاتفها الجديد Oppo Find X8 Pro الذي أصبح محط اهتمام واسع بين عشاق الهواتف الذكية، ويتميز الهاتف بمواصفات متطورة تجعله ينافس بقوة ضمن فئة الهواتف الرائدة، حيث يقدم الهاتف أداء قوي وبطارية بسعة كبيرة وكاميرات احترافية، مما يجعله خيار مثير للمهتمين بالحصول على تجربة تقنية متميزة، وفي هذا المقال سنتعرف على مواصفات هاتف Oppo find X8 pro الجديد مع معرفة مميزاته وعيوبه، وهل هو الخيار الأمثل للشراء أم لا.

يوفر الهاتف مواصفات تقنية متطورة تظهر قدرته على تقديم تجربة مميزة للمستخدمين:

المعالج: Mediatek Dimensity 9400 بتكنولوجيا 3 نانومتر.

معالج رسومي Immortalis-G925.

سعة تخزين 1 تيرابايت (UFS 4.0).

ذاكرة عشوائية 16 جيجابايت (LPDDR5X).

الكاميرا الخلفية كاميرا رباعية 50 ميجابكسل (F/1.6) بمستشعر Sony LYT-808، 50 ميجابكسل (F/2.6).

بمستشعر Sony IMX-882 مع زوم بصري حتى 3X.

50 ميجابكسل (F/4.3) بمستشعر Sony IMX-858 مع زوم بصري حتى 6X وزوم ديجيتال حتى 120X.

50 ميجابكسل (F/2.0) للزاوية الواسعة.

الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل (F/2.4).

الشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.78 إنش.

دقة الشاشة 1.5K (1264×2780 بكسل).

معدل تحديث 1-120Hz.

سطوع 4500 شمعة.

دعم HDR10+ وDolby Vision.

حماية Corning Gorilla Glass Victus 2.

سعة البطارية 5910 مللي أمبير.

تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط.

تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

نظام التشغيل: Android 15 مع واجهة ColorOS 15.

مميزات هاتف Oppo Find X8 Pro

يوفر هاتف أوبو الجديد العديد من المميزات وهي:

يقدم المعالج Dimensity 9400 أداء فائق السرعة، سواء في المهام اليومية أو الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

يتميز بتصميم جذاب ومتطور وشاشة AMOLED بتقنيات حديثة ومعدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120Hz.

يوفر كاميرات احترافية فالكاميرات الخلفية رباعية تدعم التقريب البصري والديجيتال بدقة عالية.

كما يوفر بطارية ضخمة بسعة 5910 مللي أمبير تكفي للاستخدام المكثف مع دعم شحن سريع ولاسلكي.

يقدم تجربة صوت وصورة مميزة مع دعم HDR10+ وDolby Vision يجعل مشاهدة المحتوى تجربة ممتعة.

عيوب هاتف Oppo Find X8 Pro

رغم العديد من المميزات التي يقدمها الهاتف إلا أن به بعض العيوب، وهي:

يأتي الهاتف بسعر مرتفع فالمواصفات المتطورة تأتي بتكلفة عالية، مما قد يجعله غير مناسب للجميع.

مع وجود بطارية كبيرة وشاشة متطورة، قد يكون وزن الهاتف ثقيل بشكل نسبي.

قد يسبب تأخر إعلان السعر الرسمي تردد لدى المشترين حيث لم يتم الإعلان عن سعره حتى الآن بشكل رسمي.

هل يستحق Oppo Find X8 Pro الشراء؟

بفضل إمكانياته القوية وتصميمه الأنيق يعتبر Oppo Find X8 Pro خيار مثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء متطور وتجربة استخدام فاخرة، ومع ذلك ينصح بمقارنة الهاتف بمنافسيه في نفس الفئة السعرية قبل اتخاذ القرار.

سعر هاتف Oppo Find X8 Pro