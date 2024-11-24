العميد الأصفر يحاول .. مباراة الإتحاد والفتح اليوم في دوري روشن السعودي 2024

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كتب محمد سعد – يواصل الجميع البحث عن مباراة الإتحاد والفتح اليوم، في دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، يسعى كل فريق لتحقيق الفوز في هذه المواجهة؛ حيث يطمح الاتحاد للاستفادة من خسارة الهلال أمام الخليج يوم أمس لاعتلاء صدارة البطولة بشكل منفرد، بينما يسعى الفتح لتحقيق الانتصار لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

مباراة الإتحاد والفتح اليوم

تقام اليوم الأحد مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي ضمن الجولة الحادية عشرة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، وسيستضيف ملعب الجوهرة المشعة هذا اللقاء بين الفريقين، تبث مباراة الاتحاد والفتح اليوم الأحد في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي.

تشكيل الاتحاد ضد الفتح في دوري روشن السعودي

تشكيلة فريق الاتحاد في المباراة جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

في خط الدفاع: فواز الصقور، لويز فيليبي، سعد آل موسى، حسن كادش.

الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، حسام عوار.

الهجوم: صالح الشهري، أحمد الغامدي، كريم بنزيما.

جدول الترتيب قبل مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي

يحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، في حين يأتي الفتح في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

مباراة ضمك والخلود في دوري روشن السعودي

كانت تقام مباراة ضمك والخلود اليوم الأحد ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، في تمام الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، وستستضيف مباراة اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

القناة الناقلة لمباراة ضمك والخلود في دوري روشن السعودي

كانت تعرض مباراة ضمك والخلود اليوم الأحد ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي عبر قناة السعودية الرياضية 1 إتش دي.