شكرا لاهتمامكم بخبر عن حرب العمالقة في الملعب .. مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم في الدوري الإسباني 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم، يستمر فريق ريال مدريد في سعيه لاستعادة التوازن والتآلف بين اللاعبين، وذلك تحت إشراف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في سياق منافسات الدوري الإسباني، يواجه الفريق اختبارًا جديدًا حين يحل ضيفًا على ليجانيس في الملعب البلدي دي بوتاركي، في إطار الجولة الرابعة عشرة من البطولة.

مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم

سيواجه ريال مدريد فريق ليجانيس اليوم الأحد المقبل، 24 نوفمبر 2024، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس HD 3 مع تعليق حفيظ دراجي.

أنشيلوتي يثق في مبابي

أعرب كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن استيائه من الجدل الذي أثير حول الحالة الذهنية للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، معتبراً ذلك “موقفاً غير لائق”، وأكد أنشيلوتي دعمه الكامل لمبابي في مسعاه لاستعادة مستواه والعودة للتسجيل مع الفريق، منذ انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف، سجل مبابي ثمانية أهداف في 16 مباراة، لكنه لم يحرز سوى هدف واحد في آخر سبع مباريات، وقد أثار قرار ديديه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي، باستبعاد مبابي من قائمة الفريق لهذا الشهر تساؤلات كثيرة حول جاهزية اللاعب واستقراره في مدريد.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس في الدوري الإسباني

أعلن ريال مدريد عن قائمته التي ستخوض مباراة ليجانيس في الدوري الإسباني، وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، ميستري.

الدفاع: فاييخو، فران جارسيا، روديجر، ميندي، أسينسيو، دييجو أجوادو.

الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، أردا جولر، سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس، مبابي، إندريك، إبراهيم دياز.

حيث تشهد القائمة عودة حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، ما يمنحه فرصة للمشاركة في اللقاء قبل المواجهة المنتظرة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس

تتكون التشكيلة الأساسية لريال مدريد من: