نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة عربية تنقل الماتش .. مباراة نابولي ضد روما اليوم في الدوري الإيطالي 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – مباراة نابولي ضد روما اليوم، يعود كلاوديو رانييري لتدريب روما مجددًا للمرة الثالثة، حيث سيتولى قيادة الفريق في مواجهة نابولي ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، تأتي عودة رانييري في وقت حساس بالنسبة للفريق، الذي يعاني من نتائج سلبية خارج ملعبه، إذ لم يحقق أي فوز في آخر تسع مباريات له في الدوري الإيطالي، على الجانب الآخر، يدخل نابولي المباراة برصيد جيد، حيث لم يتعرض للهزيمة في 10 من آخر 11 مباراة له في الدوري.

مباراة نابولي ضد روما اليوم

ستجمع المباراة المنتظرة بين نابولي وروما في الدوري الإيطالي، اليوم الأحد 24 نوفمبر، على أرضية ملعب “دييجو أرماندو مارادونا”، ستنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل نابولي ضد روما

في حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، أليساندرو بونجيورنو، ماثياس أوليفيرا.

خط الوسط: أندريه زامبو أنجويسا، ستانيسلاف لوبتكا، سكوت ماكتومناي.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، روميلو لوكاكو، خفيشا كفاراتسخيليا.

تشكيل روما ضد نابولي

في حراسة المرمى: ميلي سفيلار. خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، ماتس هوملز، إيفان نديكا، أنخلينو. خط الوسط: محمد زكي سيلك، بريان كريستانتي، كواديو كونيه، ستيفان الشعراوي. خط الهجوم: لورينزو بيليجريني، أرتم دوبياك.

ما ترتيب نابولي وروما في الدوري الإيطالي؟

يحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتعرض للهزيمة في لقاء واحد، في المقابل، يقع فريق روما في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد روما في الدوري الإيطالي؟

تنقل قناة أبو ظبي الرياضية مباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024/2025، حيث تعتبر الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدم القناة تغطية مباشرة لمباراة نابولي ضد روما في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى تفاصيل تاريخ المواجهات بين الفريقين في جميع المسابقات.