أرخص سعر سيارة شيري تيجو 2016 اوتوماتيك هاتشباك رياضية قوية في الأداء

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كتب محمد سعد – سيارة شيري تيجو 3 موديل 2016 هي إحدى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات حيث تتمتع سيارة شيري بيجو بشهرة كبيرة في الكثير من المعارض وأسواق السيارة وعبر منصات إلكترونية، حيث تعتبر هذه السيارة رمز على التطور الكبير في صناعة السيارات الصينية في السنوات الأخيرة، حيث تمتاز السيارة تيجو 3 بالتصميم العصري والمواصفات التقنية المميزة، مما يجعلها مناسبة جداً للعديد من العملاء ومحبي السيارات المميزة، كما أن السيارة تيجو بها تصميم انيق وجذاب وتتوفر بأقل الأسعار في السوق المصري.

من مواصفات السيارة بأن لها شبك أمامي مميز وحواف حادة، مما يمنح السيارة مظهر رياضي انيق وقوي، كما أن السيارة مزودة بمصابيح أمامية LED تساهم في تحسين الرؤية أثناء القيادة الليلية وتضيف لمسة عصرية لمظهر السيارة.

مواصفات محرك سيارة تيجو 3 2016 هاتشباك اوتوماتيك رياضية

تأتي سيارة شيري تيجو 3 موديل 2016 بعدد من المواصفات التي تجمع بين الأداء الجيد، والتصميم العصري، والتقنيات الحديثة. فيما يلي بعض المواصفات الرئيسية لهذه السيارة:

حيث أن محرك السيارة يعتمد على بنزين رباعي الأسطوانات، كما أن سعة المحرك 2.0 لتر. يولد المحرك قوة حصانية بحوالي 139 حصان. كما تتمتع السيارة بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 4 سرعات. محرك السيارة بنظام دفع أمامي. كما أن السيارة ومناسبة للقيادة في مدينة مع طرق سريعة وتجعل السيارة جيدة للأداء اليومي. كما أن سيارة شيري تيجو 3 من سيارات المعتمدة اقتصادية في توفير استهلاك الوقود. كما توفر معدلاً مناسب للاستهلاك بالنسبة لسيارات الـSUV، مما يجعلها خيارًا جيدًا للاستخدام اليومي.

مواصفات سيارة شيري تيجو 3 اصدار 2016 قوية ورخيصة

تتميز السيارة شيري من الخارج بتصميم أنيق وعصري مع شبكة أمامية جريئة ومصابيح أمامية LED، كما أن بها مصابيح ضباب أمامية وخلفية لتحسين الرؤية في الطرق الضبابية، كما أن السيارة تعتمد على عجلات ألومنيوم مقاس 16 بوصة تضفي لمسة رياضية على السيارة.

مميزات تصميم السيارة تيجو 3 من داخل

تتمتع السيارة بمقصورة داخلية واسعة ومريحة للسائق والركاب، حيث أن السيارة تتسع إلى خمس من ركاب.

كما تتمتع المقصورة بشاشة عرض تعمل باللمس مقاس 7 بوصة لرؤية واضحة وعرض كافة معلومات السيارة الترفيهية.

كما تتمتع السيارة بنظام صوتي مزود بمكبرات صوت متعددة لتحسين تجربة السمع.

مع وجود نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع مخارج هواء خلفية، مع مقاعد مريحة، قابلة للتعديل بمرونة الأمامية.

تمتاز السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف توفر تحكم سهل بالعديد من وظائف السيارة.

مواصفات الامان في سيارة شيري تيجو 3

تتمتع السيارة بوسائد أمان هوائية لكل من السائق والراكب الأمامي لزيادة الامان في الطوارئ.

كما تتمتع السيارة بنظام فرامل مانع للانزلاق والانغلاق (ABS).

كما أن السيارة بها نظام توزيع قوة الفرامل (EBD) والتي تؤدي إلى ضمان أداء أفضل للفرامل.

كما أن السيارة بها أحزمة أمان ثلاثية الأبعاد والنقاط.

كما أن السيارة بها أقفال أبواب كهربائية لزيادة الحماية.

سعر سيارة شيري تيجو 3 موديل 2016 في مصر

يختلف سعر سيارة شيري على حسب الحالة العامة للسيارة، وعدد الكيلومترات التي قطعتها، وحالة المحرك وطبيعة المقصورة، والتجهيزات الإضافية في السيارة بشكل عام، حيث يتراوح سعر شيري تيجو 3 موديل 2016 في السوق المصري للسيارات المستعملة بين 300 إلى 400 الف جنيه وفق الحالة.