عروض الجمعة البيضاء 2024 من أمازون السعودية بخصومات هائلة تصل إلى 70%

تحتل عروض الجمعة البيضاء 2024 في السعودية صدارة اهتمام المتسوقين، حيث تنطلق خلال شهر نوفمبر بتخفيضات هائلة تصل إلى 80%، خاصة على الأجهزة الكهربائية، الإلكترونيات، والجوالات، وتشارك أبرز المتاجر والعلامات التجارية في هذا الحدث الضخم، ومن بينها أمازون السعودية التي أعلنت عن خصومات مذهلة ستتاح للمشترين، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة عبر موقع المنصة، بالإضافة إلى الاستمتاع بخدمة التوصيل المجاني، مما يجعل تجربة التسوق أكثر سهولة وراحة.

لا شيء يضاهي شعور السعادة الذي تمنحه جولة تسوق ناجحة، خاصة إذا كانت مليئة بتخفيضات تصل إلى أكثر من 80% أحيانًا، ومع عروض الجمعة البيضاء من أمازون السعودية لعام 2024، لم يعد التسوق يتطلب الخروج من المنزل، حيث بدأت العروض الكبرى يوم الأربعاء 20 نوفمبر وتستمر حتى السبت 30 نوفمبر، متضمنة خصومات مدهشة تشمل 70% على مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية،، وخصماً نسبته 50% على الأجهزة الإلكترونية، وخصماً نسبته 40% على الهواتف الذكية، وخصماً نسبته 70% على الأزياء والملابس، كما تتضمن العروض المذهلة خصماً نسبته 60% على المستلزمات الشخصية، وخصماً آخر نسبته 70% على الأثاث والأجهزة المنزلية.

عروض أمازون الجمعة البيضاء أجهزه كهربائية

أطلقت منصة أمازون السعودية خصومات مذهلة بمناسبة الجمعة البيضاء 2024 على الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل، حيث تصل التخفيضات على بعض المنتجات إلى 70%، وإليكم أبرز العروض المتوفرة حاليًا:

تلفزيون سامسونج QE1D 65 بوصة: شاشة سمارت LCD بتقنية النقاط الكمومية (Quantum Dot) ودعم HDR، مع دقة عرض 4K ونظام تشغيل Tizen، يأتي بتخفيض 37% ليصبح سعره 2,379 ريال بدلًا من 3,799 ريال.

شاشة ألعاب فيوسونيك VX2418C: شاشة منحنية بحجم 24 إنش ودقة 1920×1080 بكسل، زمن استجابة 1 مللي ثانية، معدل تحديث 165 هرتز، مع تقنية AMD FreeSync Premium، وميزة عناية بالعين. الآن بسعر 409 ريال بعد خصم 59% بدلًا من 999 ريال.

تلفزيون 55 بوصة 4K QLED برو مع تقنية دولبي فيجن أتموس أونكيو 2.1 قناة تصميم نحيف وجسم واحد جوجل TV رقم 55C655 موديل 2024 من تي سي ال أسود بسعر 1699 ريال بدلاً من 2,199 ريال سعودي.

سماعة رأس للألعاب كلاود من هايبراكي للكمبيوتر بسعر 405.00 ريال سعودي.

جوال آبل آيفون 15 بلس الجديد سعة تخزين 128 جيجا لون أزرق بشريحة واحدة بسعر 3.199 ريال سعودي.

باور بانك نيكسود بطارية 200000 مللي أمبير بسعر 269.00 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا سعة 256 جيجا بسعر 3.319 ريال سعودي.

لابتوب أبل ماك بوك اير موديل 2020 شريحة M1 بسعر 2.632 ريال سعودي.

هاتف سامسونج هاتف ذكي جالكسي اس 24 بلس بنظام اندرويد بسعر 3.319 ريال سعودي.

جوال آيفون 14 بلس الجديد سعة 256 جيجا بايت بشريحتين 3.418 ريال سعودي.

سماعات اذن جالكسي بادر 3 برو فضي بلوتوث لاسكية (بخصم 33%) بسعر 599.00 ريال.

استبدال منتج من أمازون

طرحت منصة أمازون السعودية عروضًا مميزة تتيح للعملاء فرصة استبدال هواتفهم القديمة والحصول على خصومات مغرية عند شراء جهاز iPhone 16 الجديد، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من تخفيض يصل إلى 40%، مع إمكانية الحصول على استرداد نقدي إضافي قد يبلغ 365 ريال سعودي، فهي فرصة رائعة لتحديث هاتفك بتكلفة أقل.