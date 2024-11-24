شكرا لاهتمامكم بخبر عن تخفيضات الجمعة البيضاء المذهلة 2024 .. عروض لولو السعودية بأفضل الأسعار للمنتجات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – عبوات ترويجية ومنتجات مذهلة تجدونها في عروض لولو السعودية لشهر نوفمبر 2024، مستمرة خلال الفترة من يوم 20 نوفمبر إلى 26 نوفمبر 2024، ومنها منتجات البقالة والسلع الغذائية، وعدد من منتجات لولو الخاصة بالعناية بالمنزل، بالإضافة إلى توافر الفواكه التي تساعدك على تحضير العصائر اللذيذة، ومجموعة من المنتجات الغذائية التي تستخدم بكثرة مثل معجون الطماطم.

عروض لولو السعودية الجمعة المذهلة

عروض لولو السعودية الجديدة تأتي شاملة تخفيضات مذهلة خلال فترة الجمعة البيضاء 2024 في السعودية، فتتمكن من شراء العسل الطبيعي بتخفيضات تصل إلى نصف السعر، ليكون واحد من أهم المنتجات في سلة التسوق الخاصة بك، للاستفادة من فوائده العديدة، خاصة مع الأجواء الباردة التي ينتشر بها البرد والسعال، بالإضافة إلى عدد من المنتجات الأخرى التي تتمكن من الحصول عليها كذلك بأكبر خصم في عروض الجمعة البيضاء في السعودية.

منتجات الهايبر ماركت

ساري عسل طبيعي 1 كجم بسعر 22.95 ريال بدلًا من 44.95 ريال.

موز بسعر 3.95 ريال للكيلو بدلًا من 6.95 ريال.

السعودية معجون طماطم 8 عبوات 135 جرام بسعر 11.95 ريال بدلًا من 13.95 ريال.

فراولة مجمدة 900 جرام بسعر 8.50 ريال بدلًا من 11.95 ريال.

صدر ديك رومي مدخن سعر الكيلو 49.95 ريال بدلًا من 115 ريال.

عروض الجمعة البيضاء السعودية 2024

اختر من عروض الجمعة البيضاء السعودية المنتجات المفضلة لديك، ليكون سعرها مخفض للغاية، وإليكم مجموعة من المشروبات والتوابل التي تضاف إلى المأكولات.

بن قهوة 5 كجم بسعر 105 ريال بدلًا من 149.50 ريال.

قهوة برازيلية محمصة بسعر 31.90 ريال بدلًا من 39 ريال للكيلو.

بودرة الكركم الهندي بسعر 10.95 ريال بدلًا من 16.95 ريال للكيلو.

بهارات المندي السعودي بسعر 18.95 ريال بدلًا من 29 ريال للكيلو.

ليمون أسود جاف بسعر 13.95 ريال بدلًا من 25 ريال للكيلو.

كاجو مشوي 500 جرام بسعر 22.95 ريال بدلًا من 32.95 ريال.

تخفيضات الجمعة البيضاء 2024 السعودية

يقدم لكم هايبر لولو في عروض الجمعة البيضاء 2024 وجبة كبسة دجاج شهية، مع مجموعة من الحلويات والسلطات والمأكولات اللذيذة بأسعار موفرة كذلك.

كيلو من سلطة لبنة وجبنة زرقاء بسعر 29.95 ريال بدلًا من 37.90 ريال.

كيكة الزبدة الناعمة بسعر 11.90 ريال بدلًا من 24 ريال.

كبسة دجاج 500 جرام بسعر 10.95 ريال بدلًا من 14.45 ريال.

الكبير برجر دجاج بالبقسماط 400 جرام بسعر 10.95 ريال بدلًا من 16.95 ريال.

منتجات لولو

عروض لولو الجمعة البيضاء 2024

إليكم أهم منتجات لولو المتنوعة بين السلع الغذائية وكذلك لوازم المنزل، وأهم ما يميزها هو الكميات الكبيرة بجودة عالية وسعر مخفض في تخفيضات black friday في المملكة.

لولو هايبر ماركت عروض