سكن لكل المصريين .. كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 كلها أيام ويقفل الحق فرصتك لامتلاك شقتك

عدن – كتب محمد سعد – في إطار الجهود المستمرة لتوفير السكن الملائم للمواطنين المصريين، أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مشروع “سكن لكل المصريين 5″، الذي يستهدف متوسطي ومحدودي الدخل من ذوي الهمم، وهذا المشروع يوفر وحدات سكنية بنظام الاستلام الفوري وأخرى سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا من تاريخ انتهاء التقديم، مما يتيح خيارات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة، وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع التفاصيل لكي تستطيعوا الحصول على الوحدات السكنية الخاصة بكم، لهذا تابعوا معنا الآن السطور القليلة القادمة.

يمكن للمواطنين شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي من مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات التي تتوفر فيها الشقق المطروحة، ولتسهيل الأمر على المواطنين، يمكن معرفة أقرب فرع لمكاتب البريد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبريد المصري، وإليكم الآن بعض عناوين مكاتب البريد في القاهرة:

مكتب بريد مدينة نصر: شارع أحمد فؤاد نسيم، خلف القوى العاملة، مدينة نصر.

مكتب بريد الأزبكية: 57 شارع رمسيس، مبنى مركز الحركة الرئيسي، ميدان رمسيس، وسط البلد.

وأيضًا مكتب بريد الزمالك: 153 شارع البرازيل، حي الزمالك.

مكتب بريد العتبة: 1 شارع عبد الخالق ثروت، ميدان العتبة.

مكتب بريد عين شمس: 5 شارع كامل مهدي، من شارع قمر أحمد عصمت، عين شمس.

وأيضًا مكتب بريد محمد فريد: 1 شارع محمد فريد، وسط البلد.

مكتب بريد مجمع التحرير: داخل مجمع التحرير، ميدان التحرير، وسط البلد.

مكتب بريد باب الشعرية: 178 شارع الجيش، المنسي، باب الشعرية.

وأيضًا مكتب بريد قصر العيني: 71 القصر العيني، قسم السيدة زينب.

موعد شراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024

يمكن لذوي الهمم شراء كراسة شروط الإسكان الاجتماعي من مكاتب البريد بدءًا من اليوم 18 نوفمبر وحتى يوم 25 نوفمبر 2024، بينما يتم طرحها لجميع المواطنين ابتداءًا من 26 نوفمبر 2024 حتى يوم 24 ديسمبر 2024، وتعمل مكاتب البريد طوال الأسبوع باستثناء يومي الخميس والجمعة، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا، كما أن بعض المكاتب تفتح أبوابها خلال الفترة المسائية من الساعة 11 ظهرًا حتى الساعة 6 مساءً.

تفاصيل التمويل العقاري والوحدات السكنية

الوزارة صرحت بأن الوحدات السكنية ستكون متاحة للمواطنين بمعدلات فائدة مخفضة وفق نظام التمويل العقاري: