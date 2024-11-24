نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل الملبن أو الحلقوم بدون جيلاتين بخطوات سهله ولذيذه وسريعه في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعد الملبن أحد الحلويات التقليدية في العالم العربي وخاصة في بلاد الشام ومصر، يتميز بقوامه الناعم وطعمه الحلو، بالإضافة إلى إمكانية إضافة مجموعة متنوعة من النكهات والمكسرات، يعتبر الملبن جزء من تراث الضيافة في المناسبات والأعياد سنستعرض بالتفصيل طريقة عمل الملبن بأسلوب احترافي مستعرضين مقادير المكونات، الخطوات، والنصائح لتحقيق أفضل النتائج.

طريقة عمل الملبن

الحليب: 1 لتر يفضل أن يكون طازج.

النشاء: 200 غرام.

سكر: 300 غرام.

ماء الورد أو ماء الزهر: 2 ملعقة كبيرة.

مكسرات: لوز، فستق، أو جوز مفرومة.

ملون غذائي.

نشا إضافي.

طريقة عمل الحلوم

في وعاء كبير قم بإذابة النشاء في نصف لتر من الحليب البارد.

تأكد من عدم وجود تكتلات.

اترك المزيج جانبا لعدة دقائق ليكتسب قوام متجانس.

في قدر على النار، أضف باقي الحليب والسكر ثم اتركه يغلي على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر تماما.

عندما يبدأ الحليب بالغليان أضف خليط النشاء المذاب ببطء مع التحريك المستمر.

يجب أن تحرص على عدم تكوين تكتلات.

استمر في الطهي مع التحريك حتى يتماسك المزيج ويصبح جلاتيني وهذه العملية تستغرق حوالي 15-20 دقيقة.

بمجرد أن يصبح المزيج كثيف أضف ماء الورد أو ماء الزهر واخلط جيدا.

إذا كنت ترغب في إضافة مكسرات قم بخلطها مع المزيج في هذه المرحلة.

يمكنك أيضا تزيين وجه الملبن بالمكسرات قبل أن يتماسك.

جهز القوالب عن طريق دهنها بقليل من الزيت أو وضع ورق زبدة.

صب المزيج الساخن في القوالب المحضرة واضغط عليه برفق لتجنب الفقاعات الهوائية.

اترك الملبن ليبرد تماما في درجة حرارة الغرفة ثم ضع القوالب في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

يفضل تركه طوال الليل للحصول على قوام مثالي.

بعد أن يتماسك قم بإخراج الملبن من القوالب.

قطع الملبن إلى قطع صغيرة أو مربعات حسب الرغبة.

لرش النشا وحماية الملبن من الالتصاق ضع النشاء في وعاء ومرر قطع الملبن فيه بلطف.

يمكنك تقديم الملبن في طبق مزين بأوراق النعناع أو بعض المكسرات لإضفاء لمسة جمالية.

يعد الملبن من الحلويات المميزة التي تجسد تقاليد الضيافة في المجتمع العربي، يمكن تحضيره بسهولة في المنزل باتباع الخطوات الدقيقة والمكونات المتوفرة، بتجربة هذه الوصفة تأكد أنك ستضيف لمسة من الاحترافية إلى مائدتك وستسعد ضيوفك بأحد أجمل أنواع الحلوى، استمتع بإعداد الملبن وشارك لذة الطعم مع الأهل والأصدقاء.