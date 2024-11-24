جربي تعملي أصابع زينب بهذه الطريقة ستنبهري بالنتيجة وبأقل التكاليف حضريها احسن حلواني

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عدن – محمد سعد – تعتبر أصابع زينب واحدة من أشهر الحلويات الشرقية حيث تجمع بين النكهات الغنية والقوام المقرمش مما يجعلها من الخيارات المثالية لمحبي الحلويات، تمتاز هذه الحلوى بطعمها الفريد الذي يأتي من تحضيرها بالعسل أو الشراب السكري وتزيينها بجوز الهند أو المكسرات سنتناول بالتفصيل طريقة تحضير أصابع زينب خطوة بخطوة مع تقديم بعض النصائح لضمان الحصول على نتائج مبهرة.

أصابع زينب

2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

1/2 كوب سميد خشن.

1/4 كوب زيت نباتي.

1/4 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة سكر.

رشه ملح.

1 كوب جوز مفروم أو أي نوع من المكسرات المفضلة.

1/2 كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

القطر:

2 كوب سكر.

1 كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة ماء زهر أو فانيليا.

طريقة عمل أصابع زينب

في وعاء كبير اخلطي الدقيق مع السميد والملح والسكر.

أضيفي الزيت واخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس.

في وعاء آخر ذوبي الخميرة والسكر في الماء الدافئ ثم اتركيها لبضع دقائق حتى تتفاعل.

أضيفي مزيج الخميرة إلى المكونات الجافة تدريجيا وابدئي بالعجن حتى تتكون لديك عجينة متماسكة.

يمكنك إضافة المزيد من الماء حسب الحاجة.

غطي العجينة بغطاء بلاستيكي واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر.

في وعاء اخلطي الجوز المفروم مع السكر والقرفة إذا كنت تفضلين ذلك.

تأكدي من مزج المكونات جيدا.

بعد أن تختمر العجينة قسميها إلى كرات صغيرة بحجم الجوز.

خذي كرة وافرغيها باستخدام الأصابع على شكل دائرة رقيقة.

ضعي ملعقة من الحشوة في منتصف الدائرة.

ثم قومي بثني الأطراف حول الحشوة لتشكيل إصبع مغلق.

كرري العملية لبقية الكمية.

سخني كمية وفيرة من الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

عندما يسخن الزيت ضعي أصابع زينب في الزيت واقليها حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

أخرجيها من الزيت وضعيها على ورق مطبخ لتصريف الزيت الزائد.

في قدر قومي بغلي الماء والسكر معا حتى يذوب السكر.

أضيفي عصير الليمون واغلي المزيج لمدة 5-7 دقائق حتى يكثف قليلا.

بعد رفع الشراب من النار، يمكنك إضافة ماء الزهر أو الفانيليا ومزجه جيدا.

حيثما كانت أصابع زينب ما تزال دافئة ضعيها مباشرة في الشراب السكري.

اتركيها لبضع دقائق لكي تشرب الشراب وتكتسب طعمها اللذيذ.

ثم زينيها بجوز الهند المبشور أو المكسرات المفرومة.

تعتبر أصابع زينب رمز من رموز الحلويات العربية التقليدية وتحافظ على شعبيتها عبر الأجيال، باستخدام الخطوات الواضحة والمكونات البسيطة يمكنك إعداد هذه الحلوى في منزلك بسهولة.