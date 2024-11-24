عمرك ضاع وانتي تشتريها بأسرار أول مره تعرفيها النوتيلا بالطعم الأصلي حضريها احسن من الجاهزة

عدن – كتب محمد سعد – شوكولاتة النوتيلا هي واحدة من أشهى أنواع الشوكولاتة التي يحبها الناس في جميع أنحاء العالم، تعود أصول هذه الشوكولاتة إلى إيطاليا حيث تم ابتكارها في الخمسينيات من القرن الماضي، تعتبر النوتيلا مزيج من الشوكولاتة والمكسرات وتستخدم عادة كإضافة لوجبات الإفطار أو كحشوة للحلويات سنستعرض طريقة صنع شوكولاتة النوتيلا في المنزل بطريقة احترافية لتستمتع بالنكهة الغنية والمذاق الرائع.

شوكولاتة النوتيلا

1 كوب من البندق المحمص.

1/2 كوب من السكر البودرة.

1/4 كوب من الكاكاو البودرة غير المحلى.

1/4 كوب من زيت البندق أو زيت النباتي.

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

رئة ملح.

يمكن إضافة 1/4 كوب من الحليب السائل اختياري للحصول على قوام كريمي أفضل.

يمكنك تعديل نسبة السكر حسب تفضيلك الشخصي لكن يُفضل عدم تقليل الكمية بشكل كبير لتحصل على نكهة متوازنة.

طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا

يجب أن يكون البندق محمص لتطوير نكهته.

سخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضع البندق على صينية فرن واتركه لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.

تأكد من تقليبه قليلا أثناء عملية التحميص لضمان تحميص متساوي.

بعد تحميص البندق دعها تبرد قليلا.

استخدم منشفة نظيفة لفرك البندق مما يسهل إزالة القشرة الخارجية.

لا تتردد في ترك القليل من القشرة حيث تضيف نكهة مميزة.

استخدم محضر الطعام لطحن البندق المحمص.

يجب أن تستمر في الطحن حتى يصبح لديك زبدة بندق ناعمة.

قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

بعد أن تصبح زبدة البندق جاهزة أضف السكر البودرة، الكاكاو البودرة، زيت البندق، الفانيليا، ورشة الملح.

قم بمزج كل هذه المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.

قد تحتاج إلى إضافة الحليب في هذه المرحلة إذا كنت ترغب في قوام كريمي.

استمر في خلط المكونات حتى تحقق القوام المطلوب سواء كان كريمي أو أكثر سمك حسب ذوقك.

إذا كان الخليط كثيف جدا يمكنك إضافة المزيد من الزيت أو الحليب ببطء.

بعد الانتهاء من التحضير قم بنقل النوتيلا إلى وعاء زجاجي محكم الإغلاق.

يمكنك حفظها في الثلاجة لتدوم لفترة أطول ولكن تأكد من إحضارها إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

تحضير شوكولاتة النوتيلا في المنزل هو تجربة ممتعة وسهلة تمنحك تحكم كامل في المكونات والنكهات، يمكنك استخدام هذه الشوكولاتة الرائعة كإضافة لوجبة الإفطار في صناعة الحلويات أو ببساطة كوجبة خفيفة مع الخبز أو الفواكه، إن الاستمتاع بالنوتيلا التي صنعتها بنفسك هو تجربة لذيذة تستحق المحاولة، جربها اليوم واستمتع بالنكهة الغنية التي ستجلب السعادة لعائلتك وأصدقائك.