نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي جمالك بنفسك .. ماسك الفحم لبشرة مشرقة وشابة في دقائق وإزالة الشوائب والتجاعيد بلمسة واحدة في المقال التالي

كتب محمد سعد – نعرض لكي ماسك الفحم في المنزل لتفتيح البشرة ومنحها النضارة والحيوية، حيث يخلصك ماسك الفحم من التجاعيد والخطوط الرفيعة ويساعد على تفتيح البشرة بطريقة فعاله وتوحيد لون البشرة، حيث يحتوي الفحم على مضادات الأكسدة التي تعمل على تقشير الجلد الميت والتخلص من الرؤس السوداء والخطوط الرفيعة حيث يعمل على تحفيز انتاج الكولاجين في البشرة مما يمنحها مرونه ويجعل بشرتك أصغر بعشر أعوام من عمرها الحقيقي.

ماسك الفحم في المنزل

يعد ماسك الفحم المطحون في المنزل من أقوي الماسكات الطبيعية التي تعمل على تجديد خلايا البشرة وتمنحك إطلالة رائعة من أول استخدام، كما يعمل العسل الأبيض على منح البشرة ترطيب عالي ولهذا يمكنك من التخلص من آثار حب الشباب أو اسمرار الشمس، كما يحتوي الحليب على الفيتامينات والمعادن التي تمنح بشرتك حيوية وتوحد لونها، ويمكنك عمل ماسك الفحم في المنزل من خلال تجهيز المكونات التالية:

معلقة كبيرة من الفحم المطحون.

أربع معالق كبيرة من الحليب.

معلقة كبيرة من العسل.

معلقة صغيرة من الجلاتين.

نصف ملعقه صغيره من زيت الزيتون.

نصف ملعقه صغيره من زيت الشاي.

طريقة عمل ماسك الفحم

قومي بوضع الفحم المطحون في وعاء نظيف، ثم ضعي الحليب وقلبي المكونات جيدا. ثم ضعي العسل الابيض والجلاتين وزيت الشاي وزيت الزيتون وقلبي المكونات جيدا. اغسلي وجهك بالغسول والماء ونشفي وجهك برفق. قومي بوضع الغسول على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة. ثم اغسلي وجهك بالماء البارد. سوف تلاحظين فرق في بشرتك من أول استخدام في النعومة والتفتيح وتوحيد لون البشرة. كرري ماسك الفحم على بشرتك لمدة ثلاث أيام.

فوائد ماسك الفحم للبشرة

وتجدر الإشارة إلى أن ماسك الفحم يناسب أصحاب البشرة الجافة والدهنية والمختلطة ولكن لا يناسب أصحاب البشرة الحساسة حيث يحتوي الفحم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة قد تسبب احمرار وتهوج لاصحاب البشرة الحساسة، ولهذا يفضل أن يتم تجربة ماسك الفحم على جزء صغير من الوجه إذا شعرتي بالحكة أو باحمرار اغسلي وجهك بالماء البارد وضعي كريم مرطب ولا تقومي بعمل الماسك على وجهك.