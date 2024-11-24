تعرف علي تأجيل امتحانات نوفمبر 2024 بجميع المدارس بعد إقرار وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني

عدن – كتب محمد سعد – تأجيل امتحانات نوفمبر 2024 بجميع المدارس، يعد هذا الامر من الأكثر بحثا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشهد عدد كبير من عمليات البحث من قِبل أولياء الأمور والطلاب والطالبات، ويرغبون في معرفة حقيقة هذا الامر، اذا سوف تتعرف علي كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الامر خصوصا بعد اسنادنا للبيان الرسمي الصادر من وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني، وهذا ما نعرضه اليكم في النقاط القادمة فقط تابع الاتي.

مؤخرا انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خبر يوضح للجميع تأجيل امتحانات نوفمبر 2024 بجميع المدارس، ومن بعدها تلقينا الكثير من التساؤلات، وفي حقيقة الامر ان هذا الخبر ما هو الا امر مروج الكترونيا ولا صحة من الأساس، ولقد حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي ارسال بيان رسمية لجميع المديريات التعليمية حتي يتم اعتماد طباعه جميع امتحانات شهر نوفمبر للفصل الدراسي الأول 2024/2025، وان في حالة اصدار أي خبر رسمي يوضح تأجيل سوف نقوم بإبلاغك علي الفور عبر موقعنا .

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024

يبحث بعضاً من الطلاب والطالبات علي موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024، والجدير بالذكر انه من المقرر انطلاقها في محافظة القاهرة بداءً من 1 ديسمبر 2024 حتى 5 ديسمبر 2024 للصفوف الاتية ” الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي، والصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، وأيضا لطلاب المرحلة الابتدائية”، لذلك يجب علي جميع الطلاب الاستعداد الكامل لها.