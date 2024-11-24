نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة برد شديدة مُبكرة من أصول قطبية تهوي بدرجات الحرارة لمستويات تُقترب من الصفر المئوي في عدة مناطق بالمملكة وتستمر لهذا الموعد في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلن مركز الأرصاد الوطنية عن قدوم موجة برد من أصول قطبية بدرجات حرارة منخفضة للغاية، حيث حذر المركز المواطنين من هذه الموجة وأكد على المواطنين استخدام المزيد من وسائل التدفئة وعلى وجه الخصوص للأطفال وكبار السن لأنهم الأكثر عرضة لنزلات البرد القاسية، والجدير بالذكر أن هذا الموجه سوف يستمر إلى نهاية هذا الأسبوع كما يتوقع مركز الأرصاد . هزمسق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

موجة برد شديدة تضرب بعض المناطق في المملكة

تشهد العديد من المناطق في المملكة موجة برد شديدة للغاية، كما أكد أن درجات الحرارة تكون متفاوتة ومن الممكن تصل إلى درجة الصفر، حيث أشارت المؤثرات أن أكثر المناطق التي تتأثر بهذا الطقس السيء هي المنطقة الشمالية، حيث تأتي كتل هوائية شديدة البرودة عليها، مع العلم أن هذه تعتبر هي الأولى من نوعها في موسم الشتاء الجاري، والجدير بالذكر أن أصل هذه الموجة قطبية.

حيث تبدأ هذه الكتل بالجزء الشمالي تتجه نحو منطقة حائل، كما تنخفض درجات الحرارة على هذه المنطقة نحو 15 درجة، كما تكون على نفس الدرجة على هذه المناطق أيضًا ( الحدود الشمالية، حائل، تبوك) وسوف تظل درجات الحرارة في الانخفاض حتى إلى أن تتراوح من 2 إلى 3 درجة.

تغييرات جذرية في درجات الحرارة في المملكة

جاءت موجة البرد الشديدة التي غيرت حالة الطقس في معظم المناطق في المملكة بشكل واضح مما أثر هذا الأمر بشكل جذري على معظم المناطق، ولكن تعتبر الرياض بعيدة كل البعد عن هذا الانخفاض، حيث سجلت درجات الحرارة على النحو:

سجلت درجة الحرارة في منطقة الرياض نحو 28 والصغرى وصلت 16 درجة.

أما بالنسبة لمنطقة مكة العظمى وصلت 35 درجة والصغرى وصلت نحو 24 درجة.

كما سجلت درجة الحرارة في منطقة أبها نحو 22 درجة والصغرى سجلت نحو 14 درجة.

أما بالنسبة لمنطقة الباحة نحو 23 درجة والصغرى نحو 14 درجة.

كما وصلت درجة الحرارة العظمى في منطقة عرعر نحو 21 درجة والصغرى سجلت نحو 13 درجة.

كما سجلت منطقة نجران نحو 27 أما بالنسبة للصغرى فقد وصلت نحو 18 درجة.

كما سجلت درجة الحرارة العظمى في منطقة طريف نحو 21 درجة والصغرى نحو 10 درجة.

كما سجل سجلت في منطقة ينبع نحو 32 درجة والصغرى سجلت نحو 21 درجة.

ما هو المناخ في السعودية اليوم؟

يسجل المناخ في السعودية غائم على معظم المناطق دون الأخرى، ولكن تشهد بعض المناطق ارتفاع طفيف درجات الحرارة مثل منطقة الرياض، كما أكد المركز أن هناك موجة برد شديدة على بعض المناطق مثل تبوك، الباحة.

ما هو المكان الأكثر حرارة في السعودية؟

تعتبر منطقة جدة هي الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، ويرجع سبب ذلك إلا أن معظم هذه المنطقة صحراوي وقريبة من خط الأستواء.

لماذا الجو حار في السعودية؟

تعتبر المملكة العربية السعودية هي أكثر المناطق ارتفاعًا في درجات الحرارة، ويرجع سبب ذلك اعتماد مدار السرطان عليها بشكل مباشر، كما أن الشمس تكون متعامدة عليها بشكل مباشر طوال أيام السنة، ولكن بعض الأسابيع القليلة التي تكون فيها درجات الحرارة منخفض بشكل بسيط.