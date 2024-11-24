عدن – كتب محمد سعد – مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك للفوز بدوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية،هزيمة الخليج للهلال تفتح الأبواب أمام رحيل محترف الهلال في الشتوية إليكم التفاصيل.

كما أن نادي الهلال السعودي عبر عن رغبته في عرض اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي للبيع في الشتوية،وجمهور الهلال يؤمن بأن مستوى السنغالي في هبوط مستمر، ولم يلعب المباريات الأخيرة بالمستوى اللائق.

ومن الجدير بالذكر أن الهلال قد خسر بنتيجة (3-2)، ضمن منافسات الجولة 11 أمام الخليج، ليسقط الأزرق للمرة الأولى منذ بداية لموسم الماضي محليًا.