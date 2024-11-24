نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا بنعمله غلط .. اسرع طريقة تخليل اللفت في المنزل على طريقة جدتي مقرمش ولونه وردي بضمان 100% في المقال التالي

كتب محمد سعد – طريقة تخليل اللفت في المنزل من أحد الطرق المشهورة على مدار الزمان لإعداد أنواع متنوعة من المخللات بالمطبخ العربي، كما أنه يتمتع بالمذاق الحامض المقرمش الذي يضيف لمسة جيدة لكثير من الأطباق المختلفة، مما يدفع الكثير من ربات البيوت للبحث عن الطريقة الصحية التي تمكنهم من عمل مخلل اللفت في المنزل بدلاً من شرائه طول الوقت من محلات المخلل التي تكلفك الكثير سيدتي، واليوم حرصنا على أن نقدم لك سيدتي أسهل طريقة لعمل تخليل اللفت في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة تخليل اللفت في المنزل

يمكنك من الآن تخليل اللفت في المنزل بمنتهى السهولة من خلال وجود بعض المكونات التي لا تكلفك الكثير ومنها:

المكونات:

كيلو من اللفت الطازج.

4 كوب ماء.

4 ملعقة كبيرة ملح.

نصف كوب خل أبيض.

قطعه من البنجر.

شرائح الثوم (اختياري).

طريقة تحضير اللفت

في البداية يجب أن يتم تنظيف حبات اللفت للتخلص من الشوائب والأتربة العالقة به.

في حال كانت الطبقة الخارجية له خشنة يمكن تقشيرها ويتم تقطيع حبات اللفت لأعود أو شرائح متوسطة الحجم.

ثم ضعي قدر على النار ضعي به الماء والملح وقلبي جيداً حتى أن يذوب تماماً، بعدها يرفع من على النار ويترك جانباً حتى يهدأ.

عليك بإحضار برطمان نظيف ضعي به شرائح اللفت والبنجر والثوم ويصب عليها الماء والملح والخل الأبيض حتى أن تغمر به المكونات.

يتم غلق البرطمان بشكل جيد ويتم حفظه في مكان بارد ومظلم لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام لكي يصبح اللفت جاهز تماماً.

بعد انتهاء المدة المحددة يكون مخلل اللفت جاهز ويمكن تقديمه بجانب الكثير من الأطباق وبالهناء والشفاء.

نصائح لضمان نجاح تخليل اللفت

يوجد بعض الأمور الذي يجب أن يتم أخذها في عين الاعتبار لنجاح تخليل اللفت في المنزل ومنها: