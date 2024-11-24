اوعي ترمي الزيت المستعمل بعد اليوم كنز في بيتك اغلى من الدهب له فوائد واستعمالات لا تعد ولا تحصى ياريتني كنت عرفتها من زمان

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عدن – محمد سعد – الزيوت المستعملة من أهم الخامات التي من الممكن أن تستخدم في أداء الكثير من المهام وبدلا من رميه، من الممكن أن يستغل بشكل أفضل من أجل عدم إهدار كميته الكبيرة بسبب قلي الأطعمة وتوفر كمية فائضة من الزيت من الممكن الاستفادة منها وتخزينها، ومن خلال الآتي نتعرف على أفضل الطرق لاستغلال تلك الكمية الفائضة من الزيوت المستعملة من أجل إعادة تدويرها.

فوائد الزيت المستعمل

من بين فوائد الزيوت المستعملة أنه من أكثر أنواع الخامات التي يمكن أن تستخدم في عدد من الاستخدامات التي نتعرف عليها من خلال ما يأتي:

فوائد الزيت المستعمل من بينها أنه يساعد على عمل بعض وصفات التنظيف التي يمكن أن تستغل في التخلص من أي بقع على الأسطح، حيث أنه يدخل في عمل نوع الصابون المنظف والمميزة في إزالة بقع الأسطح وتنظيفها وتطهيرها بشكل جيد.

يمكن أيضا استعمال الزيوت الفائضة بعد الطهي وذلك باستخدامه في الحفاظ على الأسطح المعدنية من التعرض للصدأ حيث يمكن دهنها بطبقة من الزيت خفيفة تحمي من التعرض لظهور الصدأ.

من الممكن أن يستخدم لسهولة فتح الأقفال، حيث يمكن دهن المفاتيح وفتح الأقفال بسهولة دون أن تتعرض للكسر وهي طريقة سريعة وممتازة لفتح الباب دون كسر القفل.

استخدامات الزيت المستعمل

الزيوت المستعملة من الممكن أن تستخدم من أجل تحضير بعض المواد التجميلية حيث أنها تخضع لبعض عمليات التنقية والتكرير وبعد تعريضه للعمليات التي تلزم لتهيئته كي يكون جاهزة لتحضير الجليسرين والذي يستخدم في عمل الكثير من الكريمات وبعض مستحضرات التجميل.

يمكن أن تعالج كميات الزيوت المستعملة فتستخدم بعد ذلك كوقود للسيارات، كما أن استخدامها ملائم كنوع من أنواع الزيوت من أجل تشغيل المدافئ المستخدمة في تدفئة مزارع الدواجن.

الزيوت المستعمة تعتبر من أهم أنواع الخامات التي من الممكن أن تستعمل في تحضير بعض الأنواع من ملمعات الأثاث وبالأخص الأثاث الخشبي حيث يمكن تصفيتها من أي رواسب، ومن ثم يتم وضعها في زجاجة بخاج مع القليل من الزيت العطري فتكون صالحة لتلميع الأخشاب