تمويل شخصي نقدي 90,000 ريال للسعوديين والمقيمين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

عدن – كتب محمد سعد – تعددت الشركات المالية الرائدة في مجال التمويل الشخصي ومن بين تلك الشركات شركة كوارا للتمويل والتي تقدم أسرع تمويل شخصي دون وجود كفيل ودون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري كما تقدم الشركة التمويل النقدي لجميع الأشخاص بمختلف الجنسيات داخل السعودية وأيضاً بمختلف القطاعات داخل السعودية وقد سهلت الشركة التقديم لطلب التمويل حيث أتاحت التمويل اونلاين.

مزايا التمويل الشخصي عبر شركة كوارا

تقدم شركة كوارا للتمويل الشخصي النقدي والذي يتميز بأنه تمويل سريع لا يتعارض مع ضوابط الشريعة بالسعودية كما يمتاز التمويل بالمزايا التالية

يتميز تمويل شركة كوارا بأنه تمويل متوافق مع الشريعة بالسعودية.

بأنه تمويل متوافق مع الشريعة بالسعودية. كما يتميز أيضاً تمويل شركة كوارا بأنه عند التقديم لا يتطلب وجود كفيل.

كذلك لا يتطلب التمويل الشخصي عبر شركة كوارا إلى تحويل الراتب الشهري.

تقدم شركة كوارا للتمويل التمويل الشخصي بمبالغ مالية متنوعة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

بأقساط شهرية ميسرة ومريحة يستطيع العميل من سداد قيمة التمويل.

عند الإقبال على طلب التمويل الشخصي عبر شركة كوارا للتمويل تتم جميع إجراءات طلب التمويل بكل سهولة وسرعة.

بفترة سداد ميسرة حتى 5 سنوات يستطيع الأشخاص المقبلين على طلب التمويل سداد التمويل عبر شركة كوارا للتمويل.

شروط التمويل الشخصي عبر شركة كوارا للتمويل

الأشخاص المقبلين على طلب التمويل الشخصي عبر شركة كوارا للتمويل يجب أن يكون المتقدم مستوفي للشروط التالية

أوجبت شركة كوارا للتمويل أن يكون المتقدم ويعمل بالقطاع العسكري دخله الشهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم ويعمل بالقطاع العسكري عمره لا يقل عن 25 عام ولا يتجاوز 50 عام.

تشترط شركة كوارا للتمويل أيضاً أن يكون المتقدم السعودي وإيضا المقيمين المقبلين على طلب التمويل دخلهم الشهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

خدمة عملاء شركة كوارا للتمويل

شركة كوارا للتمويل بالسعودية توفر لجميع المقبلين على الحصول على تمويل شخصي عبر الشركة إمكانية التواصل مع الشركة من خلال الإتصال على الرقم 8001188999 وبذلك يتم التعرف على المزيد من المعلومات حول المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء.