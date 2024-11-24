شكرا لاهتمامكم بخبر عن نزلها لأطفالك بالمجان Amou Yazid TV .. تردد قناة عمو يزيد الجديد 2024 على كافة الأقمار الصناعية وكيفية ضبطها على جهاز الرسيفر على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تردد قناة عمو يزيد الجديد فقد ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة من قبل الكثير من الأمهات عن تردد قناة عمو يزيد حيث تمكنت تلك القناة من تحقيق شهرة كبيرة بفضل ما توفره من محتوى متنوع للأطفال ما بين البرامج التعليمية التي تناسب كافة الفئات والي تحث الطلاب على التعلم واكتشاف كل ما هو جديد بالإضافة إلى البرامج الترفيهية والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم المزيد حول زياد بالإضافة للتردد الجديد.

تردد قناة عمو يزيد الجديد على كافة الأقمار الصناعية

تعد قناة عمو يزيد واحدة من أشهر القنوات التي حققت شهرة كبيرة بفضل ما توفره من محتوى متنوع مناسب لكافة الأطفال حيث تساعد الطفل على تعلم الحروف والأرقام كما أن القناة تقدم الكثير من البرامج التعليمية التي تبث روح الصدق والأمانة والتعاون والكثير من القيم الأخلاقية لدى الطفل وفيما يلي التردد الجديد للقناة:

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 10922.

الترميز، 27500.

الاستقطاب، أفقي.

معامل تصحيح الخطأ، 5/6.

جودة القناة: HD.

أما بالنسبة لتردد القناة على القمر الصناعي العرب سات فهو كالتالي:

التردد، 10923.

الترميز، 27500.

الاستقطاب، عمودي.

معامل تصحيح الخطأ، 5/6.

جودة القناة: HD.

خطوات ضبط قناة عمو يزيد على جهاز الرسيفر

بعد ما تعرفنا على تردد القناة على كافة الأقمار الصناعية سنقدم إليكم في السطور التالية الطريقة التي يتم من خلالها ضبط القناة على جهاز الرسيفر وفيما يلي تلك الخطوات: