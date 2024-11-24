استقبل .. تردد القناة المغربية الرياضية الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية

عدن – كتب محمد سعد – تعد قناة المغربية الرياضية من أبرز القنوات الرياضية في العالم العربي وإفريقيا، حيث توفر تغطية لأقوى البطولات والمباريات التي يصعب على القنوات الأخرى الحصول على حقوق بثها، لذلك يبحث عشاق الرياضة في القارة الإفريقية والعالم العربي عن التردد الجديد للقناة على مختلف الأقمار الصناعية مثل النايل سات والعرب سات، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تردد قناة الرياضية المغربية الجديد.

تردد قناة المغربية الرياضية الجديد على الأقمار الصناعية

فيما يلي تفاصيل تردد قناة المغربية الرياضية على أشهر الأقمار الصناعية لتتمكنوا من متابعتها بأعلى جودة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11476

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة المغربية الرياضية على عرب سات

كما يمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12683

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة المغربية الرياضية على سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 12478

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

قناة المغربية على هوت بيرد

وتتوفر قناة المغربية tnt على القمر الصناعي هوت بيرد ويمكن استقبالها من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد: 10872

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

مميزات قناة المغربية الرياضية

تتميز القناة المغربية الرياضية بتقديم محتوى رياضي شامل ومتنوع، حيث تبث مباريات الدوريات المحلية والبطولات العالمية بجودة عالية، كما توفر تحليلات رياضية مميزة من خلال نخبة من أفضل المحللين والمذيعين، بالإضافة إلى توفير القناة بجودة عالية في الصوت والصورة مما يضمن جودة المشاهدة.

كيفية ضبط التردد الجديد لقناة المغربية

لتتمكن من استقبال القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك والاستمتاع بمتابعة أهم المباريات الجديدة والحصرية لابد من اتباع الخطوات الآتية: