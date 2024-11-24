شكرا لاهتمامكم بخبر عن إليك هاتف Samsung Galaxy A55 5G : تصميم زجاجي مقاوم للماء مع شاشة AMOLED كبيرة وكاميرات مميزة وبطارية تدوم طويلًا على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تم الاعلان من شركة سامسونج عن هاتفها الجديد الذي جاء من الفئة المتوسطة العليا وهو هاتف Samsung Galaxy A55 5G الذي جاي بتصميم من الزجاج مقاوم للماء وبشكل جذاب وانيق، مع شاشة كبيرة الحجم من سوبر اموليد، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل، ويأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي امبير عمل لوقت طويل على مدار اليوم.

يمكنك الان معرفة مواصفات Samsung Galaxy A55 5G التي جاءت كالتالى:

المواصفات التفاصيل المعالج الهاتف يأتي بمعالج قوي من شركة سامسونج من نوع Exynos 1480 بتكنولوجيا 4 نانو. التخزين / الرام الإصدار الأول: 128 جيجا بايت ذاكرة صلبة + 8 جيجا رام.

الإصدار الثاني: 256 جيجا بايت ذاكرة صلبة + 8 جيجا رام.

الإصدار الثالث: 256 جيجا بايت ذاكرة صلبة + 12 جيجا رام. الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2. الكاميرا الخلفية الأولى: 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8.

الثانية: 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

الثالثة: 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4. الشاشة شاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.6 إنش، دقة 1080×2340 بكسل، ومعدل كثافة 390 بكسل في الإنش، مع تصميم ثقب في المنتصف. نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث One UI 6.1. البطارية بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A55 5G

أول هاتف متوسط من شركة سامسونج داعم E-sim.

الكاميرات تقوم بتقديم تجربة مميزة في الصور أو الفيديوهات.

خامات راقية من شركة سامسونج مع ظهر زجاجي وفريم معدني وحماية متكاملة ومقاومة للماء.

أداء مميز بفضل معالج سامسونج الـ Exynos 1480 وتم العمل على تطوير المعالج الرسومي للحصول على أداء أفضل في الألعاب.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو للحصول على تجربة صوتية جيدة.

شاشة الهاتف جاءت أموليد بدقة FHD مع مساحة كبيرة ومعدل التحديث الـ 120Hz بسطوع مناسب تحت الشمس.

بطارية الهاتف جاءت كبيرة السعة وتصمد للعمل فترة طويلة.

يأتي الهاتف بأحدث اصدار أندرويد مع ضمان تحديثات أندرويد لـ 4 أعوام وتحديثات أمنية لـ 5 أعوام.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A55 5G

لا يدعم الهاتف كاميرا مخصصة للتقريب الـ Telephoto ولن يمكنك تصوير صور بورترية 2X او 3X احترافية.

لا يدعم الهاتف منفذ مخصص بسماعات الأذن.

كنا نريد أن يتم زيادة سرعة الشحن مثل سرعة شحن الهواتف المنافسة.

سوف تحتاج إلى شراء شاحن وجراب بشكل منفصل هذا معتاد عن سامسونج.

كنا نريد أن يتم العمل تقليل حواف الشاشة.

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