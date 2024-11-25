نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة عن بعد .. تعلن عنها جامعة الملك عبدالعزيز للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن إطلاق برامج الدبلومات عن بُعد، والتي تستهدف السعوديين والمقيمين . تتيح هذه البرامج للطلاب فرصة الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من الجامعة من خلال الدراسة عن بُعد، مما يسهل عليهم الوصول إلى التعليم العالي دون الحاجة للحضور الشخصي فبكغظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تعد هذه البرامج فرصة مميزة للراغبين في تطوير مهاراتهم وتعزيز مؤهلاتهم الأكاديمية من خلال بيئة تعليمية مرنة ومناسبة.