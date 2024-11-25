نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة عن بعد .. تعلن عنها جامعة الملك عبدالعزيز للسعوديين والمقيمين في المقال التالي
كتب محمد سعد – أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن إطلاق برامج الدبلومات عن بُعد، والتي تستهدف السعوديين والمقيمين . تتيح هذه البرامج للطلاب فرصة الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من الجامعة من خلال الدراسة عن بُعد، مما يسهل عليهم الوصول إلى التعليم العالي دون الحاجة للحضور الشخصي فبكغظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تعد هذه البرامج فرصة مميزة للراغبين في تطوير مهاراتهم وتعزيز مؤهلاتهم الأكاديمية من خلال بيئة تعليمية مرنة ومناسبة.
جامعة الملك عبدالعزيز عن بعد
** البرامج:
1- دبلوم الإدارة العامة – عدد الفصول 4
2- دبلوم البنوك والتأمين – عدد الفصول 4
3- دبلوم التسويق التطبيقي – عدد الفصول 4
4- دبلوم الأمن السيبراني – عدد الفصول 4
5- دبلوم الحوسبة التطبيقية وتقنية الشبكات – عدد الفصول 4
6- دبلوم المحاسبة – عدد الفصول 4
7- دبلوم التصميم الرقمي – عدد الفصول 2
8- دبلوم المبيعات – عدد الفصول 2
9- دبلوم الإرشاد السياحي – عدد الفصول 2
10- دبلوم إدارة خدمات الحج والعمرة – عدد الفصول 2
11- دبلوم إدارة المعارض والمؤتمرات – عدد الفصول 2
12- دبلوم إدارة الترفية – عدد الفصول 2 * * نظام التعليم:
– عن بعد
* * نظام الأختبارات:
– الاختبارات حضورية وقد تتاح اختبارات المناطق.
* * المقابل المالي:
– رسوم الدراسة للفصل الدراسي الواحد (3000) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
* * إعلان النتائج:
– يوم الخميس 1446/5/26هـ – الموافق 2024/11/28م
جامعة الملك عبدالعزيز تسجيل دخول
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