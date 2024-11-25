جامعة زايد الاماراتية تعلن عن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس من جميع الجنسيات .. قدم الان

عدن – كتب محمد سعد – تعلن جامعة زايد بدولة الإمارات الشقيقة عن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس، بالاضافة الى وظائف إدارية من جميع الجنسيات، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة زايد، الدخول على وظائف جامعة زايد عبر موقع جامعة زايد الالكتروني، عبر شبكة الانترنت . افسثب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

الوظائف المطلوبة في جامعة زايد

مدير التوعية بإمكانية الوصول – خدمات إمكانية الوصول للطلاب – حرم دبي

مدرس دعم أكاديمي – خدمات إمكانية الوصول للطلاب (SAS) – خدمات إمكانية الوصول للطلاب – عمادة شؤون الطلاب – دبي

منسق الجودة والامتثال – قسم تكنولوجيا المعلومات – فرع دبي

مسؤول المشتريات – العقود والمشتريات – حرم دبي (مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط)

مدرس دعم أكاديمي

شاغل الوظيفة مسؤول عن توفير التعليم الأكاديمي للطلاب أصحاب الهمم لتسهيلهم في تطوير اللغة الأكاديمية ومهارات القراءة والكتابة والدراسة المطلوبة لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة في دراساتهم التأديبية. باستخدام فلسفة تتمحور حول الطالب، يجب أن يكون المرشح قابلًا للتكيف ومرنًا وسعيدًا للعمل في بيئة دائمة التغير مع القدرة على تطوير قائمة من استراتيجيات أنشطة التعلم المبتكرة والإبداعية. تعتبر مهارات التعامل مع الآخرين القوية للعمل بشكل وثيق مع أعضاء هيئة التدريس وإدارة SAS والطلاب أصحاب الهمم ذات أهمية قصوى، والاهتمام بتطوير مهارات ومعارف جديدة، خاصة في مجال التكنولوجيا، كما هو مطلوب من قبل المتطلبات المتطورة لـ SAS واحتياجات الطلاب أصحاب الهمم.

المسؤوليات

التواصل بشكل وثيق مع مدير SAS والمتخصصين، وإجراء تحليل الاحتياجات لفهم اللغة والمعرفة الأكاديمية ومتطلبات الأداء التنفيذي للطلاب أصحاب الهمم.

إعداد وتقديم جلسات تعليمية/دروس تعليمية فعالة وموجهة وإبداعية ومبتكرة حول المعرفة الأكاديمية واللغة والأداء التنفيذي.

مشاركة وتطوير ومراجعة المواد الإبداعية و/أو المبتكرة و/أو الفعالة، من خلال تكييف مواد الدورة التدريبية المستخدمة في تدريس المحتوى لدعم تطوير الطلاب.

الاتصال بالنظير (النظراء) عبر الحرم الجامعي والحفاظ على علاقات عمل فعالة لضمان الاتساق المناسب وتبادل الأفكار.

احتفظ بسجلات الطلاب والدعم المقدم وقم بإبلاغ مدير SAS بها كما هو مطلوب.

المشاركة في المناقشات مع زملاء SAS لتعظيم فعالية التعليمات.

المساهمة في جمع البيانات حول فعالية الدعم الأكاديمي المقدم للطلبة أصحاب الهمم.

العمل بنشاط على تعزيز الصورة الإيجابية لـ SAS داخل الجامعة.

تقديم المشورة لأعضاء هيئة التدريس، حسب الطلب، بشأن أساليب التدريس والمواد وتصميم التقييم الذي يأخذ في الاعتبار احتياجات التعلم للطلاب أصحاب الهمم.

تدريس دروس التحضير لامتحان IELTS عند الطلب.

ضمان المعايير المهنية في جميع الأوقات من خلال:

تشجيع مسؤولية الطلاب تجاه تعلمهم.

تقديم ملاحظات عالية الجودة للطلاب أصحاب الهمم حول تعلمهم.

الحفاظ على مستويات السرية المهنية.

الالتزام بسياسات وإجراءات جامعة زايد وتنفيذها.

إتمام جميع الإجراءات الإدارية في الوقت المناسب وبطريقة احترافية.

المشاركة في دعم أعضاء هيئة التدريس والتدريب كما هو مطلوب.

التصرف بطريقة تعاونية وداعمة ومحترمة ومتفهمة تجاه الزملاء في جميع الأوقات.

الصفات العامة المطلوبة

الاستعداد للعمل بمرونة وفقًا لمتطلبات SAS.

تعد مهارات التعامل مع الآخرين الجيدة والقدرة على العمل بشكل تعاوني مع أعضاء هيئة التدريس وإدارة SAS والطلاب أمرًا ضروريًا.

اهتمام حقيقي وعاطفي بتعزيز نجاح الطلاب والاهتمام بالعمل مع الطلاب في مواقف تعليمية مكثفة فردية وجماعية.

يجب أن يكون لديك معرفة لغوية بالتخصصات المقدمة في جامعة زايد أو الاهتمام بتطويرها.

القدرة على تقييم الأداء الأكاديمي واللغوي والتنفيذي للطلاب، ووضع استراتيجيات لمعالجتها.

الاهتمام بتطوير مواد جديدة ومبتكرة.

القدرة على العمل تحت الضغط أو لساعات طويلة عند حلول المواعيد النهائية للطلاب.

القدرة على العمل بشكل مستقل وإبداعي دون توجيه دقيق، ومتوازن مع المهارات التنظيمية الجيدة.

الإلمام بالتكنولوجيا المساعدة والقدرة على نقل المهارات إلى الطلاب أصحاب الهمم

المتطلبات

خبرة عشر سنوات في التدريس على مستوى التعليم العالي أو درجة الماجستير ذات الصلة وخبرة خمس سنوات.

الخبرة العملية للطلاب أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الجسدية وصعوبات التعلم.

المستوى الأصلي أو القريب من اللغة الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة.

مؤهل التدريس المهني ميزة.

الفوائد

حزمة المزايا التي تقدمها الجامعة جذابة

على الرغم من أننا نقدر جميع الطلبات، فلن يتم الاتصال بك إلا إذا تم اختيارك للمقابلة.

نبذة عن جامعة زايد

تتوفر في جامعة زايد العديد من الفرص الوظيفية لمواطني دولة الإمارات المؤهلين للعمل كأعضاء هيئة تدريس أو موظفين في الأقسام المختلفة. وكوننا جزء من فريق عمل الجامعة، فإن مشاركتنا تؤكد الالتزام بالتعليم المتميز والقيادة، لا سيما أن شعار جامعة زايد يدفعنا لنكون من الجامعات المختارة، وأن نجتهد لإيجاد الفرص التي تشكل مستقبل هذه الأمة الشابة، فإذا كنت تسعى للحصول على فرص العمل كعضو في هيئة التدريس أو أي من أقسام الجامعة، فإنك ستجد لدينا الفرص التي تناسب مؤهلاتك العلمية، مع العلم أن الجامعة تحرص على توظيف خريجيها من خلال توفير الدعم والتدريب والتطوير الوظيفي كجزء من التزامها بخطة التوطين.

طريقة التقديم في وظائف جامعة زايد

وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة زايد، الدخول على وظائف جامعة زايد عبر موقع جامعة زايد الالكتروني، عبر شبكة الانترنت، من خلال هذا الرابط اضغط هنااااااااااااااا