شكرا لاهتمامكم بخبر عن الكويت تعلن استقدام عمالة من دول جديدة لهذا السبب على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن فتح الباب الاستقدام للعمالة الوافدة من دول جديدة، لسد نقص حاجة السوق، وذلك بعد حملة “تكويت” التي أفقدت عددا كبيرا من الوافدين أعمالهم بالبلاد ضجهخف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وأعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وجه بفتح أطر تعاون جديدة لاستقدام العمالة الوافدة من دول جديدة، لسد حاجة السوق من الأيدي العاملة في هذا المجال.

وقالت الهيئة إلى أن توجيهات وزير الداخلية، تضمنت التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة.

وأضافت أن الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بتطبيق قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015، بما يوفر الحماية الكاملة لحقوق العمالة.

وأكدت أن هذه التوجهات تتناغم مع اتجاه السياسة العامة نحو تعديل التركيبة السكانية، وضمان تنوع مصادر العمالة الوافدة في الكويت لسد النقص في سوق العمل.

من الجدير ذكره، أن خطة “التكويت” تهدف إلى نقل الوظائف إلى أيدي المواطنين الكويتيين والقضاء على البطالة والاستغناء عن العمالة غير الكويتية.

المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة عمل الكويت:

1- جواز سفر ساري المفعول كان مقدم الطلب في حوزته لمدة لا تقل عن سنتين ، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر.

2- نموذج هجرة حالي مكتمل صادر عن وزارة الخارجية الكويتية.

3- صورة شخصية لمقدم الطلب مقاس 4 * 6 بخلفية بيضاء تم التقاطها حديثاً مع صورة مخزنة لها.

4- شهادة تفيد بأن الشخص يتمتع بصحة جيدة وليس مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

5- شهادة طبية: يتم الحصول عليها من الطبيب المحلي تثبت أن المريض بصحة جيدة وخلو من الأمراض المعدية.