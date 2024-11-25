القوى العاملة تعلن تعديل 4 ضوابط جديدة لاصحاب هذه المهن في الكويت .. اليكم التفاصيل

عدن – كتب محمد سعد – في خطوة تهدف إلى دعم الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعديلات على بعض ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا منها لدعم أصحاب هذه المشاريع والمسجلين على الباب الخامس بهرغب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وقالت الهيئة في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (X) -تويتر سابقا- أمس، إن التعديلات تضمنت تمديد فترة استخدام السيارات الى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات لنشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية وتمديد فترة استخدام الدراجة النارية الى 4 سنوات بدلا من 3 سنوات.

وأضافت أن التعديلات تضمنت كذلك إلغاء الضمان المالي المقدر بـ500 دينار كويتي شرط التسجيل للدراجة النارية الذي كان مقررا في السابق وزيادة تقدير الاحتياج المبدئي الى 15 عاملا بدلا من 10 عمال لنشاط المطاعم ما سيسهم في دعم أصحاب تلك المشاريع وفق شروط وضوابط الادارة العامة للمرور.

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