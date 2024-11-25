تعرف على قانون الطلاق الجديد في سلطنة عمان .. كم مقدار النفقة للابناء بعد الطلاق ؟

عدن – كتب محمد سعد – في العام 2021 حدث قانون الطلاق في سلطنة عمان، وقد تضمن عدة مواد توضح نوع الطلاق ووقوعه في يد الزوج، كما تحدث القانون عن النفقة بعد الطلاق والأمور التي تمت له بصلة جطذمن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ونلقي الضوء على عدة مواد بلورت أحكام الطلاق في سلطنة عمان:

نصت المادة (89) على أن الطلاق يقع خارج المحكمة بالبينة أو الإقرار.

يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.

يجب على القاضي قبل الطلاق أن يحاول إصلاح ذات البين.

وقد أقرت مواد هذا القانون تقرير النفقة على الأولاد بعد الزواج.

أهم بنود الطلاق في القانون الجديد لسلطنة عمان:

يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها المطالبة بالطلاق.

يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق، إذا مر عام على معرفتها وسكتت.

الزوجة الجديدة إذا لم تعرف بزواجه من سواها واكتشفت يحق لها الطلاق.

تصل سن حضانة الولد والبنت إلى 15 عامًا، وتبقى نفقة الفتاة على والدها حتى تتزوج، أما الولد حتى يعمل.

لا يحق للزوجة الحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، ولا تستحق أجر مسكن بعد بلوغ سن ابنها 15 سنة.

بعد تجاوز الصغير سن الحضانة يخير مع أي الوالدين يحب أن يقيم، وإذا اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.

قائمة المنقولات الزوجية لا تتنازل عنها المرأة في الخلع ولا الطلاق.

لا يحق للمرأة المطالبة بأجر مسكن أو حضانة إلا بعد الطلاق ونهاية العدة، ويكون بحكم محكمة، وفقا لشروط الاحتضان.

وقد ركزت أكثر بنود قانون الطلاق الجديد 2021 في سلطنة عمان على نفقة الأبناء بعد الطلاق، وسنفصل ذلك في بقية مقال إجراءات الطلاق في سلطنة عمان.

إليك كافة إجراءات الطلاق في سلطنة عمان 2022

تتمثل إجراءات الطلاق في سلطنة عمان فيما يلي:

ذهاب الزوج إلى الجهة المسؤولة عن الإفتاء في محفظته، ويكون معه الهوية الشخصية أو جواز السفر وعقد الزواج أو دفتر العائلة لإثبات الزواج، ولا بد من إحضار بطاقة الإقامة في حال كان أحد الزوجين غير عماني.

يملأ الاستثمارة الخاصة بعقد الطلاق.

يحول إلى المفتي المختص.

إذا وافق المفتي يوقع له على الطلب، ويختم له الوثيقة بالموافقة عليها.

يراجع الزوج المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق.

هناك حالات يشترط فيها وجود الزوجة كي يقع الطلاق، وهي:

إذا تم الطلاف قبل الدخول.

إذا كانت طلقة ثالثة.

إذا ادعى الزوج أنه مكره على الطلاق.

التردد في عدد مرات الطلاق.

الشك في مدة عدة الزوجة.

إذا لم يتذكر الزوج وقوع لفظ الطلاق أو ما يدل عليه أو لا.

في حال ضعف صحة أقوال الزوج، نتيجة مرض نفسي.

بالإضافة إلى الحالات التي يرى فيها المفتي ضرورة حضور الزوجة، ربما لإقناعها بعدم الطلاق أو محاولة الإصلاح أو للتأكد من شيء.

أما عن رسوم الطلاق في سلطنة عمان فهي مجانية تمامًا، بناء على أوامر وزارة العدل.

تابعنا في: إجراءات الطلاق في سلطنة عمان.

كم نفقة الأولاد بعد الطلاق في عمان وفقًا لقانون الطلاق الجديد؟

تنص المادة (90) من قانون الأحوال الشخصية في القانون العماني على أن نفقة المرأة والأبناء تحدد من قبل القاضي، في حال وقوع الطلاق.

يلزم الأب بدفع نفقة أبنائه الذكور من مأكل وملبس ومسكن حتى أن يعمل الابن، أما الابنة حتى تتزوج أو تحصل على عمل، لكن إذا طلقت أو توفى زوجها، تعود نفقتها مرة أخرى على أبيها.

وإذا اختلف الزوجان على تحديد نفقة الأولاد، يلجؤون إلى المحكمة، وهنا سيحكم القاضي وفقًا للظروف المادية للأب.

يراعي قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان مراعاة حال المنفق والمنفق عليه، فلا يحكم القانون بمبلغ نفقة للمطلقة والأولاد يفوق قدرة المنفق، وفي الوقت نفسه لا يظلم الأبناء، فإذا كان الأب ميسور الحال، تقدر النفقة بمبلغ كبير، وإذا كان معسرًا تقدر بمبلغ أقل.

ويراعي القانون مستوى معيشة الزوجة وظروفها المادية ومدى استطاعتها في الإنفاق على الأولاد، كل هذا يجعل النفقة في السلطنة من الأمور المتغيرة تختلف بتغير الحالات الاقتصادية للزوج، ففي بعض الحالات تدري المرأة تحسن حالة زوجها المادية أو ترقيته في العمل، وتطالب برفع مبلغ النفقة.

الموضوع يتناول إجراءات الطلاق في سلطنة عمان.

فخلاصة نفقة الأولاد بعد طلاق الزوجين، ترجع إلى عدة عوامل هي:

حالة الأب المادية.

أملاك الأب من عقارات وأراضي.

أرصدة البنوك لديه.

حالة الأب الاجتماعية.

معرفة إذا كان ينفق على أحد والديه.

التعرف على إذا كان يعول أحد إخوته أم لا.

بالطبع توجد عوامل أخرى، لكن نحن ذكرنا أبرزها، وبناء عليه فمبلغ النفقة الخاصة بالأبناء في السلطنة ليس رقم ثابت يمكننا ذكره، فالقانون العماني لم يضع لها نسبة ثابتة، لكنها تختلف من حالة لأخرى، ومع الحالة نفسها من وقت لآخر.

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كيفية استخراج ورقة طلاق في سلطنة عمان

تعد خدمة استخراج ورقة طلاق من الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة العدل العمانية، بحيث يتاح للمواطنين والمقيمين في السلطنة استخراج ورقة طلاق من الإنترنت وبطريقة موثقة وسليمة دون الذهاب إلى المقرات والمكاتب المعدة لذلك.

سنتعرف في مقال إجراءات الطلاق في سلطنة عمان إلى طريقة الحصول على ورقة طلاق.

تعرف إلى المستندات الواجب توافرها لاستخراج وثيقة طلاق في سلطنة عمان

تتمثل المستندات المطلوبة للحصول على وثيقة طلاق في الآتي:

أصل عقد الزواج أو أصل وثيقة الطلاق.

أصل الإقامة في حال كان أحد الزوجين غير عماني.

إثبات شخصية.

يجب حضور الزوج نفسه أو الزوج والزوجة.

إذا كان عقد الزواج صادرًا من دولة غير السلطنة، لا بد من التصديق عليه من جهات مختصة.

استمارة طلب وثيقة طلاق سلطنة عمان

يمكنكم تحميل استمارة وثيقة طلب الطلاق من موقع وزارة العدل في سلطنة عمان، عن طريق اتباع الخطوات الآتية: