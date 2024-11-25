نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة البريمي العمانية تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس لهذه التخصصات .. محاضر – أستاذ – أستاذ مساعد – أستاذ مشارك في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعلن جامعة البريمي، بسلطنة عمان، عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة البريمي، من خلال التفاصيل والشروط الموضحة أدناه ندنمت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة البريمي

أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال

أستاذ في كلية إدارة الأعمال

محاضر في كلية إدارة الأعمال

أستاذ مشارك في كلية إدارة الأعمال