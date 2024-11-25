شكرا لاهتمامكم بخبر عن في عدد من الكليات .. جامعة لوسيل القطرية تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس في 11 تخصصاً على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعلن جامعة لوسيل ، بدولة قطر الشقيقة، عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس، في كليتين و11 تخصصا، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة لوسيل ، التقديم عبر شبكة الانترنت على موقع جامعة لوسيل، والتسجيل متاح الآن ضجثعص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة لوسيل

كلية التجارة والأعمال

إدارة سلاسل الإمداد – محاضر / أستاذ مساعد / أستاذ مشارك / أستاذ

إدارة الموارد البشرية – محاضر / أستاذ مساعد / أستاذ مشارك / أستاذ

التسويق – محاضر / أستاذ مساعد / أستاذ مشارك / أستاذ

إدارة الانتاج والعمليات – محاضر / أستاذ مساعد / أستاذ مشارك / أستاذ