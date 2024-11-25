في عدد من الكليات .. جامعة لوسيل القطرية تعلن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس في 11 تخصصاً
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عدن – محمد سعد – تعلن جامعة لوسيل ، بدولة قطر الشقيقة، عن حاجتها إلى أعضاء هيئة التدريس، في كليتين و11 تخصصا، وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة لوسيل ، التقديم عبر شبكة الانترنت على موقع جامعة لوسيل، والتسجيل متاح الآن ضجثعص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة لوسيل
كلية التجارة والأعمال
إدارة سلاسل الإمداد – محاضر / أستاذ مساعد / أستاذ مشارك / أستاذ
إدارة الموارد البشرية – محاضر / أستاذ مساعد / أستاذ مشارك / أستاذ
التسويق – محاضر / أستاذ مساعد / أستاذ مشارك / أستاذ
إدارة الانتاج والعمليات – محاضر / أستاذ مساعد / أستاذ مشارك / أستاذ
كلية التربية والآداب
الإرشاد والصحة النفسية – أستاذ أستاذ / أستاذ مشارك / أستاذ مساعد
علم النفس العيادي – أستاذ أستاذ / أستاذ مشارك / أستاذ مساعد
الإرشاد الأسري والفردي – أستاذ أستاذ / أستاذ مشارك / أستاذ مساعد
العلوم السياسية – أستاذ أستاذ / أستاذ مشارك / أستاذ مساعد
الشؤون الدولية والدبلوماسية – أستاذ أستاذ / أستاذ مشارك / أستاذ مساعد
سياسة عـــامة – أستاذ أستاذ / أستاذ مشارك / أستاذ مساعد
طريقة التقديم على وظائف جامعة لوسيل
وعلى الراغبين في الحصول على وظائف جامعة لوسيل، التقديم عبر شبكة الانترنت على موقع جامعة لوسيل، والتسجيل متاح الآن، ومن خلال هذا الرابط.. اضغط هنااااااااا.