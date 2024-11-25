عقود عمل في قطر لعام 2025 مع رواتب جذابة وتوفير إقامة مجانية .. قدم الان

عدن – كتب محمد سعد – فرصة متميزة للأفراد الذين يسعون للحصول على وظيفة في واحدة من أكثر الدول تقدمًا واقتصادًا قويًا في منطقة الشرق الأوسط قههثظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تتمتع قطر بالعديد من المزايا مثل الرواتب المعفاة من الضرائب، مستوى المعيشة المرتفع، ونظام الرعاية الصحية المتقدم. علاوة على ذلك، توفر البلاد فرصًا فريدة للعيش في بيئة آمنة ومستقرة، مما يجعلها وجهة مثالية للموظفين وعائلاتهم.

معلومات عامة حول الوظيفة

الدولة: قطر المدينة: الدوحة الوظيفة: مضيف/ة استقبال في مطعم بفندق فورسيزونز بجزيرة اللؤلؤة تاريخ التقديم: مفتوح حتى اكتمال العدد

تتيح هذه الوظيفة واحدة من أرقى الفرص للانخراط في سوق العمل في قطر، ولا سيما في مجال الضيافة. تعتبر قطر، نظرًا لقوتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي، وجهة مفضلة للعديد من الأفراد الباحثين عن وظائف من مختلف أنحاء العالم، حيث توفر رواتب مغرية وبيئة عمل دولية متميزة.

شرح الوظيفة

المسمى الوظيفي: موظف/ة استقبال في مطعم يعتبر موظف الاستقبال في المطعم بمثابة الواجهة الرئيسية لاستقبال زوار فندق فورسيزونز الرفيع. تتضمن المهام الترحيب بالضيوف، إدارة الحجوزات، والحفاظ على تنظيم ونظافة منطقة تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على الموظف تقديم خدمة استثنائية تتناسب مع المعايير الرفيعة للفندق. كما يتطلب هذا الدور معرفة تفصيلية بقوائم الطعام ومكوناتها، والتفاعل الفعال مع الضيوف لإجابتهم عن استفساراتهم وتخصيص الطاولات وفقاً لرغباتهم.

المسؤوليات الوظيفية

استقبال الضيوف والترحيب بهم بأسلوب مهني وودود. إدارة عمليات الحجز وتنظيم أماكن الجلوس. التعاون مع فريق العمل لضمان تقديم تجربة طعام متميزة. توفير معلومات دقيقة حول قوائم الطعام والمشروبات. ضمان نظافة وترتيب منطقة تناول الطعام. التفاعل مع الضيوف والرد على استفساراتهم. تُتاح هذه الفرصة لجميع الجنسيات من مختلف أنحاء العالم، حيث لا توجد قيود تتعلق بالعمر أو الحاجة إلى شهادات لغة معينة مثل IELTS أو TOEFL، مما يجعلها فرصة متاحة للجميع.

مزايا عقد العمل في قطر لعام 2025

يشمل العمل في قطر مجموعة من الفوائد والمزايا التي تتضمن:

تسهيل إجراءات الحصول على تصاريح العمل اللازمة.

راتب شهري مُرضٍ يتراوح بين 35 و40 دولارًا لكل ساعة.

توفير سكن مجاني يلائم احتياجات الموظفين.

تقديم وجبات يومية للعاملين.

تأمين صحي شامل يضمن تغطية كاملة للرعاية الصحية.

الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

تغطية تكاليف تذاكر الطيران ذهابًا وإيابًا من وإلى بلد الإقامة.

العمل في بيئة عالمية داخل فنادق مرموقة.

الاستفادة من الإقامات المجانية في مجموعة فنادق الفورسيزونز.

شروط التقديم

للتقدم لهذه الفرصة الوظيفية، ينبغي توافر الشروط الأساسية التالية:

الخبرة: يجب أن تمتلك خبرة تتراوح بين عام وعامين في قطاع المأكولات والمشروبات، ويفضل أن تكون هذه الخبرة مكتسبة في فنادق ذات مستوى عالٍ.

مهارات الحاسوب: القدرة على استخدام أنظمة الحجز وإدارة تقديم الطعام والشراب.

مهارات التواصل: ضرورة القدرة على التواصل بشكل فعال مع الضيوف وزملاء العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية: تعد ضرورية للتواصل مع العملاء وزملاء العمل في بيئة دولية.

إجادة اللغة العربية: تُعتبر ميزة إضافية، لكنها ليست ضرورية.

معرفة بالمطاعم الفرنسية: تُعتبر ميزة إضافية تُساهم في تحسين تجربة العمل.

الوثائق اللازمة للتقديم

للتقديم على فرصة عمل في قطر لعام 2025، يتعين إعداد المستندات التالية:

سيرة ذاتية محدثة: يُفضل أن تكون باللغة الإنجليزية أو العربية، تتضمن تفاصيل خبرتك المهنية ومهاراتك. صورة شخصية: يجب إرفاقها مع السيرة الذاتية. شهادات الخبرة: يُفضل إرفاقها إذا كانت متاحة.

كيفية التقدم

لكي تتقدم للحصول على عقد عمل في قطر لعام 2025، ينبغي عليك الالتزام بالخطوات التالية: