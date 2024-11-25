شكرا لاهتمامكم بخبر عن بخصم 33‎%‎ وتقسيط مريح .. جرير تُخفض سعر ايفون 14 برو max لأكثر من 1900 ريالًا على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت مكتبة جرير في السعودية عن خصم جديد على هاتف آيفون 14 برو ماكس ضمن عروضها الحالية ويعتبر هذا الهاتف من بين أفضل إصدارات شركة آبل التي تتمتع بمواصفات عالية ومتطورة بشكل كبير عن الإصدار السابق له، وهو آيفون 13 ويأتي آيفون 14 برو ماكس مع تحسينات هامة في الكاميرا، المعالج، والشاشة، بالإضافة إلى الميزات الجديدة مثل الجزيرة المتحركة.

سعر ايفون 14 برو max في جرير

تقدم مكتبة جرير خصمًا حصريًا يصل إلى 33% على آيفون 14 برو ماكس النسخة المجددة من الدرجة A والسعر الحالي للهاتف هو 3,303 ريال سعودي بدلاً من 4,955 ريال سعودي، مما يعني خصمًا قدره 1,900 ريال.

الهاتف يأتي باللون الأسود وبسعة 256 جيجا بايت، بالإضافة إلى ضمان 6 أشهر من المصنع.

تقسيط ايفون 14 برو ماكس

توفر مكتبة جرير أيضًا خيارات تقسيط مرنة على الهاتف، حيث يمكن للمشتري دفع المبلغ بالتقسيط بحد أدنى 152 ريال سعودي شهريًا لمدة تصل إلى 36 شهرًا ويمكن للعملاء اختيار النظام الأنسب لهم بناءً على مزود الخدمة الذي يرغبون في التعامل معه، ومن ثم تقديم الطلب وفقًا لذلك.