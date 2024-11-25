نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل الباص السريع في عمّان بالشتاء في المقال التالي

كتب محمد سعد – مع اقتراب فصل الشتاء تتزايد الاستفسارات في مدينة عمّان حول مواعيد عمل الباص السريع، النظام الحديث للنقل العام الذي أحدث نقلة نوعية في وسائل المواصلات بالعاصمة الأردنية ويعد الباص السريع أول نظام نقل جماعي متطور في عمّان، وهو يتميز بالكفاءة والمرونة، ما يوفر للركاب خدمات نقل آمنة وموثوقة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

تصميم متكامل يعزز كفاءة النقل

إلى جانب عمل الباص السريع، تم التخطيط لإنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المغذية، مثل الحافلات الصغيرة والمركبات العادية وتهدف هذه الشبكة إلى نقل الركاب بكفاءة إلى أقرب محطة باص سريع، مما يختصر الوقت ويسهل الوصول إلى الخدمة وتعكس هذه الاستراتيجية التزام عمّان بتوفير شبكة نقل عام فعالة، تتوافق مع تطلعات المدينة نحو مستقبل أكثر تنظيماً في حركة المواصلات.

مواعيد عمل الباص السريع في الشتاء

حددت وزارة الإدارة المحلية الأردنية أوقات عمل الباص السريع في فصل الشتاء، مع مراعاة ظروف الطقس والتغيرات الموسمية:

من السبت إلى الخميس: تبدأ الخدمة من الساعة 6:00 صباحاً وتستمر حتى الساعة 10:00 مساءً.

أيام الجمعة: تبدأ الخدمة من الساعة 8:00 صباحاً وتنتهي في الساعة 9:00 مساءً.

تلك المواعيد توفر مرونة مناسبة للمواطنين، مع تغطية شاملة تناسب احتياجات التنقل اليومي في عمّان.

تكلفة الاستخدام وطرق الدفع

تكلفة ركوب الباص السريع ثابتة عند 65 قرشاً للرحلة الواحدة بغض النظر عن المسافة المقطوعة ومع ذلك يستفيد كبار السن ممن تجاوزوا عمر 65 عاماً من الخدمة مجاناً، بشرط الحصول على بطاقة خاصة تؤكد أهليتهم لهذا الامتياز.

وفيما يتعلق بطرق الدفع يوفر النظام خيارات متعددة لتسهيل العملية على الركاب ويمكن الدفع عبر تطبيق الباص السريع المخصص، باستخدام البطاقة المخصصة للنقل، أو عبر البطاقات الائتمانية، مع التنويه إلى عدم توفر خيار الدفع النقدي المباشر.