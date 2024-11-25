نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتزا المطاطية بالعجينة الطرية وسر القوام المطاطي اللذيذ للبيتزا الجاهزة في المقال التالي
كتب محمد سعد – البيتزا المطاطية هي واحدة من المخبوزات المفضلة عند الجميع، كما أنها من الوجبات سريعة التحضير التي لا تتطلب وقت أو مجهود ولكنها تعتمد في الأساس على نجاح المقادير الخاصة بالعجينة، وتقدم البيتزا كوجبة افطار أو عشاء أو تقدم للضيوف مع المشروب، كما أنها تناسب الاحتفالات وأعياد الميلاد، ومن خلال المقال التالي نوضح المقادير الدقيقة لعمل البيتزا المطاطية بمذاق لذيذ.
مقادير عمل البيتزا المطاطية في المنزل
تحتاج البيتزا المطاطية إلى مقادير بسيطة وغير مكلفة لتحضير صينية واحدة كبيرة من البيتزا تكفي عدد من الأشخاص، حيث تتطلب البيتزا ما يلي:
- 3 كوب دقيق أبيض خاص بالمخبوزات.
- 15 جرام خميرة فورية.
- رشة سكر.
- رشة ملح.
- رشة زعتر.
- ربع كوب حليب رائب.
- نصف كوب ماء دافيء.
- صلصة البيتزا.
- جبنة موتزاريلا.
- جبن شيدر رومي مبشور.
- نصف كوب حليب.
- حلقات زيتون وفلفل أخضر.
- شرائح دجاج متبلة كاملة التسوية.
- صوص الكاتشب.
طريقة عمل البيتزا المطاطية في المنزل
يمكن تحضير البيتزا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية لابد من نخل الدقيق في بولة عميقة لضمان عدم وجود تكتلات وينخل مع السكر والملح ثم إضافة الخميرة السريعة والزعتر.
- تقليب المكونات الجافة مع بعضهم ثم يضاف الحليب الرائب.
- لم العجينة مع بعضها وإضافة الماء بالتدريج والعجن لعدة دقائق حتى تصبح العجينة لينة.
- بعد ذلك تترك العجينة حتى تتفاعل الخميرة وتصبح ذو حجم مضاعف.
- تفرد العجينة في صينية بسمك متساوي وذلك باستخدام النشابة.
- توزع طبقة صلصة البيتزا باستخدام فرشاة الحلويات.
- ترص شرائح الدجاج المتبل مع الزيتون والفلفل.
- في وعاء مناسب يتم وضع الحليب حتى يصبح ساخن ثم تضاف كل كمية الجبن.
- يوزع الحليب بالجبن فوق الحشوة.
- تسوى البيتزا في فرن على حرارة متوسطة حتى تصبح الأطراف ذهبية.
- بعد ذلك يتم تشغيل الشواية لمدة ثواني معدودة.
- عند تقديم البيتزا يتم تقطيعها في صورة مثلثات ثم يتم إضافة الكاتشب.
طريقة عمل صلصة البيتزا
يمكن تحضير صلصة البيتزا اللذيذه من خلال اتباع الخطوات التالية:
- خفق 5 حبات طماطم في الخلاط الكهربائي.
- في وعاء مناسب يتم إضافة ملعقة من الزبدة ثم ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- إضافة عصير الطماطم وملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- إضافة رشة من الملح والفلفل والزعتر.
- ترك الصلصة على حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة حتى يصبح القوام ثقيل.