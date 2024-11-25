شكرا لاهتمامكم بخبر عن خبر سار .. وزارة المالية السعودية تقرر رسمياً صرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر الأربعاء وزيادة ما بين 500 حتي 800 ريال للبعض على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت وزارة المالية السعودية عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر كما أكدت على أن الرواتب تشمل القطاع المدني والعسكري، وهو الأمر الذي يترقبه الآلاف بشكل شهري، وهناك أخبار مفرحة عن صرف زيادة تبدأ من 500 ريال وحتي 800 ريال للبعض ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على الفئات المشمولة بالزيادة والمزيد من التفاصيل.

موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة لشهر نوفمبر

أكدت وزارة المالية السعودية على بدء إيداع رواتب الموظفين بالقطاع المدني والعسكري لشهر نوفمبر بداية من يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024، وهو الموعد الرسمي للصرف، وذلك لعدم تزامن اليوم مع موعد عطلة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية ويتم الصرف تدريجياً لحين وصول مبالغ الاستحقاق الشهري للموظفين.