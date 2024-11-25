خبر سار .. وزارة المالية السعودية تقرر رسمياً صرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر الأربعاء وزيادة ما بين 500 حتي 800 ريال للبعض
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عدن – محمد سعد – أعلنت وزارة المالية السعودية عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر نوفمبر كما أكدت على أن الرواتب تشمل القطاع المدني والعسكري، وهو الأمر الذي يترقبه الآلاف بشكل شهري، وهناك أخبار مفرحة عن صرف زيادة تبدأ من 500 ريال وحتي 800 ريال للبعض ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على الفئات المشمولة بالزيادة والمزيد من التفاصيل.
موعد صرف رواتب الموظفين بالمملكة لشهر نوفمبر
أكدت وزارة المالية السعودية على بدء إيداع رواتب الموظفين بالقطاع المدني والعسكري لشهر نوفمبر بداية من يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024، وهو الموعد الرسمي للصرف، وذلك لعدم تزامن اليوم مع موعد عطلة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية ويتم الصرف تدريجياً لحين وصول مبالغ الاستحقاق الشهري للموظفين.
الفئات المشمولة بزيادة الرواتب
صدر قرار من وزارة التعليم السعودي بصرف مكافأة شهرية زيادة على الراتب للعاملين بقطاع التعليم تقديراً لجهودهم المبذولة ليشمل القرار كلاً من:
- صرف زيادة بقيمة 800 ريال للمدير بالمدرسة.
- كما يتم صرف زيادة بقيمة 500 ريال على راتب الوكيل.
- ثم يحصل المشرف على زيادة بقيمة 500 ريال سعودي.
سلم رواتب الموظفين بالمملكة لشهر نوفمبر 2024
كما كشفت وزارة المالية السعودية عن سلم رواتب الموظفين لشهر نوفمبر وأكدت على أنه يتفاوت من موظف لآخر وفقاً للدرجة الوظيفية ليكون كما يلي:
- المرتبة الأولى تبدأ الرواتب من 3000 ريال وتصل إلى 4890 ريال.
- أما المرتبة الثانية يكون الحد الأدنى للراتب 3430 ريال، والحد الأقصى 5740 ريال.
- بينما المرتبة الثالثة تبدأ الرواتب من 3945 ريال وتصل إلى 6605 ريال.
- كما تصل الرواتب في المرتبة الرابعة لتبدأ من 4530 ريال سعودي بينما يبلغ الحد الأقصى 7750 ريال.
- المرتبة الخامسة الرواتب تتراوح بها بين 5240 ريال و8950 ريال.
- كما تبلغ رواتب المرتبة السادسة قيمة تبدأ من 6056 ريال وتصل إلى 10335 ريال سعودي.