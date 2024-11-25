فرصة العمر في الامارات .. منحة جامعة أبو ظبي 2025 | تمويل كامل وراتب شهري في أفضل جامعة عربية : أغتنم الفرصة وقدم الآن

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عدن – محمد سعد – تصنف جامعة أبو ظبي على أنها واحدة من أفضل جامعات الشرق الأوسط، وهي وجهة آلاف الطلاب الدوليين سنوياً، لكن هل تعلم أن هناك منح مجانية ممولة 100% في هذه الجامعة؟، إذا كنت ترغب بمعرفة المزيد عنها إليك مقال اليوم الذي يشرح منحة جامعة أبو ظبي 2025 المميزة من حيث مزاياها وتخصصاتها وشروطها المتكاملة بالإضافة إلى طريقة التقديم عليها زهقشف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نبذة عن منحة جامعة أبو ظبي 2025

تبرز أهمية منحة جامعة أبو ظبي 2025 كونها من المنح الجامعية المميزة التي تستقطب الطلاب المتفوقين أكاديمياً، حيث تعمل على تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم لتوفير فرص تعليمية رائعة.

فهي من نخبة جامعات الغمارات العربية المتحدة وتتضمن عشرات التخصصات الجامعية الرائعة، إلى جانب ذلك فهي معتمدة من عشرات الهيئات الأكاديمية الدولية وبذلك فإن شهاداتها تحظى باعتراف عالمي قوي، ولا ننسى أن هذه الجامعة تدعم البحث العلمي والابتكار بل وتقدم منح مالية إضافية للطلاب المجتهدين من هذه الناحية، وأخيراً وليس آخراً فإن إدارة الجامعة تقيم عشرات الانشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية لدعم الطالب وتنميته على جميع الأصعدة.

مميزات منحة جامعة أبو ظبي

إذا كنت تعتقد أن مزايا منحة جامعة أبو ظبي 2025 وفوائدها تقتصر على التغطية المالية فحسب فغنت مخطئ، وذلك لأن هناك مجموعة من المزايا الجانبية التي يمكن الحصول عليها ولا تتواجد في أي منحة أخرى، تتضمن هذه المزايا:

تمويل الدراسة الجامعية كلياً أو جزئياً.

تخصيص منح شهرية لكل طالب لتغطية النفقات الشخصية.

تأمين صحي في أفضل مستشفيات ومراكز أبو ظبي.

منح الطالب تذاكر طيران مجانية سنوياً لزيارة الوطن الام.

سكن جامعي برسوم رمزية.

دعم مالي إضافي لطلاب مشاريع البحث.

الاشتراك في برامج التبادل الطلابي الدولية.

التخصصات المتاحة في منحة حكومة أبو ظبي

تقدم منحة جامعة Abu Dhabi 2025 عشرات التخصصات الرائدة التي تلبي طموحات الطلاب الاكاديمية وتفتح لهم أبواب المناصب المهنية والوظيفية المرموقة، وفي ضوء ذلك لنتعرف على هذه التخصصات ضمن الجدول المدرج أدناه:

المسار الدراسي التخصص الجامعي العلوم الطبية الطب العلوم الصحية العلوم البيئية المستدامة الهندسات الهندسة الميكانيكية الهندسة الكهربائية الهندسة المدنية الهندسة الكيميائية العلوم التقنية علم الحاسوب تكنولوجيا المعلومات العلوم الاقتصادية إدارة الاعمال المحاسبة والاقتصاد التسويق العلوم الإنسانية والاجتماعية القانون العلوم السياسية العلاقات الدولية التربية علم النفس التخصصات الفنية الإعلام والاتصالات اللغات والترجمة الفنون والتصميم

شروط التقديم على منحة في جامعة Abu Dhabi

من أجل التقديم على منحة جامعة Abu Dhabi 2025 هناك مجموعة من المعايير والمتطلبات التي يتوجب على الطلاب الدوليين تحقيقها بشكل كامل فهي مشروطة للتقديم والقبول في هذه الجامعة، بما في ذلك:

ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 23 سنة.

الحصول على معدل تراكمي ممتاز يقدر بـ 3.0 / 4.0 بالحد الأدنى.

إتقان اللغة الإنجليزية ووجود شهادة كفاءة فيها مثل آيلتس بدرجة لا تقل عن 6.0.

النجاح في اختبار القبول والمقابلة الشخصية في جامعة أبو ظبي.

عدم الحصول على منحة دراسة جامعية أخرى من أي جهة عامة أو خاصة.

الحصول على شهادة الثانوية العامة خلال السنتين الماضيتين حصراً.

كيفية التقديم على منحة الدراسة الجامعية في أبو ظبي

إن عملية التقديم على منحة جامعة أبو ظبي 2025 سهلة للغاية، لا تتضمن أي خطوات معقدة أو طرق صعبة، ـضف إلى ذلك أن موقع الجامعة متوفر باللغة العربية وبالتالي فهو يسهل عملية التقديم بدرجة قصوى للطلاب الدوليين، وتشمل خطوات التسجيل في هذه المنحة:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنحة جامعة أبو ظبي 2025. ومن ثم إنشاء حساب على بوابة القبول الجامعي الإلكترونية. بعد ذلك يجب اختيار برنامج المنحة المناسبة لخيارات المتقدم (منحة بكالوريوس / دراسات عليا / رياضة / أكاديمية وغيرها..). وفي المرحلة التالية يجب الضغط على استمارة التقديم على منحة الجامعة ورفع المستندات والوثائق المطلوبة. في النهاية يتوجب على المتقدم تأكيد إرسال طلب التقديم على المنحة. مراقبة البريد الإلكتروني لترقب رد الجامعة بالقبول أو الرفض أو الدعوة للمقابلة الشخصية في حال القبول الاولي.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

1. ما هي أنواع المنح الدراسية في جامعة أبو ظبي؟

تقسم منح الدراسة الجامعية في هذه الجامعة إلى: منح رياضية، دراسية، للخريجين، لطلاب الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد، المنحة العائلية ومنحة الدراسات العليا.

2. ما هي المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل على منحة جامعة أبو ظبي؟

نسخة عن شهادة الثانوية، شهادة إتقان اللغة، نسخة عن جواز السفر صالح، صور شخصية حديثة، سيرة ذاتية، رسائل توصية، خطاب الدافع، شهادات الأنشطة إن وجدت واستمارة طلب التقديم على المنحة.

3. متى ينتهي التسجيل على منحة جامعة أبو ظبي 2025؟

عادةً ما تفتتح جامعة أبو ظبي أبواب التقدم إلى المنح الدراسية فيها مرتين سنوياً، وينتهي التسجيل لبرنامج المنحة الأخير في 23 / أغسطس / 2024.