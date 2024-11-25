نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات .. تحديد موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024 2025 في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التربية التعليم ، عن البرنامج الزمني لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024 2025 خمصتد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حددت الوزارة بحسب بيان نشرته عبر حسابها في موقع ‘ إكس’ الصفوف المستهدفة بالبرنامج بأنهم من الصف الثالث إلى الصف الثاني عشر. وأشارت الوزارة إلى أن الفئة المستهدفة هي طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وتبدأ الاختبارات من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتستأنف من 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل وحتى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2024. ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط أدناه: https://moe.gov.ae/ar/importantlinks/pages/links.aspx شارك