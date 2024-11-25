7 أيام متتالية .. حقيقة تعليق الدراسة في عمان بعد تحذيرات الأرصاد الجوية

عدن – كتب محمد سعد – انتشر خبر تعليق الدراسة في عمان على شبكة الإنترنت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وأنستجرام؛ الأمر الذي جعل الكثير من الطلاب والطالبات والمعلمين بالمدارس والمؤسسات التعليمية وأولياء الأمور يرغبون في التعرف على حقيقة الأمر هل بالفعل صرحت وزارة التعليم في عمان عن تعليق الدوام الدراسية لمدة أسبوع كامل أم الخبر غير صحيح؟، لذا تابعوا معنا السطور التالية للتعرف على حقيقة هذا الخبر كسيشض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تعليق الدراسة في عمان لمدة أسبوع

صرحت اللحنة الوطنية للأرصاد الجوية من خلال حسابها الرسمي عن زيادة مستوى تساقط الأمطار خلال الساعات القادمة والتي بدأت بالفعل منذ يوم 15 من شهر أكتوبر 2024 وبناءً عليه انتشر خبر تعليق الدراسة في عمان لمدة أسبوع وكذلك تعليق العمل في القطاعين الخاص والعام بسبب سوء الأحوال الجوية المعلن عنها.

حيث أعلنت الجهات المسؤولة بالحكومة بأن الأخبار المتداولة غير صحيحة ولم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم العمانية؛ ونبهت الحكومة المواطنين من عدم الانسياق وراء الأخبار التي يتم التصريح بها من مصادر غير رسمية؛ وأشارت بأنه في حال تم اتخاذ هذا القرار فسيتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة؛ وبناءً عليه فإن الدراسة تجري بشكل منتظم.

حالة الطقس في عمان الآن

وبعد التعرف على تعليق الدراسة في عمان؛ فنريد التذكير بشأن حالة الطقس في العراق حيث أشارت الهيئة العامة للأرصاد بأن الأمطار الغزيرة ستستمر في التساقط مصحوبة برياح شديدة على عدد من المحافظات العمانية والتي من بينها الظاهرة، وجنوب الباطنة، وشمال الباطنة، والبريمي، ومسقط، والوسطى، وشمال الشرقية، والداخلية، وحذرت الحكومة مواطنيها بأنه يتوجب أخذ الحذر ووضع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة في الحسبان لمنع التعرض لأي أضرار.