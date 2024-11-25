عاجل .. بدء تأثيرات الحالة الجوية بطقس السلطنة العمانية : تعرف على التفاصيل

عدن – كتب محمد سعد – أوضح خبراء الطقس اليوم بدء نشاط موجة من التكونات المُمطرة على أجزاء من جبال الحجر بالتحديد الحزام الأول وأجزاء من الثاني مع أمطار رعدية متفرقة، وأن يوم الإثنين موجة غربية مصحوبة بنشاط سحب رعدية مع تساقط حبات البرد في جبال الحجر الغربي والشرقي وفرص عالية لنزول الأودية على الحزامين الأول والثاني ، أما يوم الثلاثاء فرص لهطول أمطار على الحزام الثالث نجللذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم ، إن استمرار تشكل السحب الركامية وفرص هطول أمطار متفرقة اليوم على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، ومن المتوقع أن يزداد نشاط السحب الركامية يوم غد الإثنين وهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا مصحوبة برياح هابطة نشطة وجريان الأودية والشعاب.

وفي وقت سابق، أشارت الأرصاد العُمانية إلى أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة على سلسلة جبال الحجر والمناطق المجاورة لها ابتدءًا من اليوم 6 إلى 9 أكتوبر 2024.

وتُشير خرائط الطقس والتنبؤات العددية إلى فرص نشاط السحب الركامية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة خلال فترة الظهيرة والمساء، قد تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب.

ويتابع المختصون بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة الحالة الجوية المرتقبة وتطوراتها، ويدعو المركز المواطنين والمقيمين بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة.