نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة إصدار شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية في 670 ألف سهم من أسهمها في السوق الموازية في المقال التالي

كتب محمد سعد – حصل مصنع البتال للصناعات الكيميائية على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لطرح الأسهم الخاصة بها في سوق نمو خلال الفترة المقبلة، ولذلك وضعت الشركة نشرة الإصدار الخاصة بها والتي أوضحت من خلالها أهم المعلومات التي يجب على المستثمرين التعرف عليها قبل الاكتتاب في أسهم الشركة، تعرف في هذا المقال على أهم التفاصيل المتعلقة بنشرة الإصدار وموعد طرح أسهم الشركة وما هي الفئات المؤهلة للاكتتاب فيها بحسب المعلومات المدونة في نشرة الإصدار الخاصة بها.

نشرة إصدار شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية

تتضمن نشرة إصدار شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية أهم المعلومات التي يجب على المستثمرين معرفتها قبل بداية الطرح، وتشمل أهم المعلومات الموجودة في النشرة ما يلي:

عدد الأسهم المطروحة من الشركة 670 ألف سهم.

الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها يبلغ 10 أسهم فقط.

الحد الاقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها يبلغ 166.74 ألف سهم.

المستشار المالي ومدير الاكتتاب: يقين المالية.

الجهات المستلمة لمبالغ الاكتتاب: الاستثمار للأوراق المالية والوساطة. الإنماء للاستثمار. الأهلي المالية. الجزيرة للأسواق المالية. الرياض المالية. العربي المالية. البلاد للاستثمار. الراجحي المالية. دراية المالية. السعودي الفرنسي كابيتال. الأول للاستثمار. الخبير المالية. سهم كابيتال المالية.



موعد اكتتاب شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية

وفقا لنشرة اكتتاب شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية فإن موعد الاكتتاب في الأسهم التي سيتم طرحها قريبا في سوق نمو سوف يبدأ من يوم الأحد الخامس عشر من شهر ديسمبر 2024 ويستمر حتى يوم الخميس التاسع عشر من ديسمبر 2024 بينما يكون موعد التخصيص النهائي للأسهم هو الرابع والعشرين من شهر ديسمبر كما يتم رد مبالغ الاكتتاب الفائضة إن وجدت في السادس والعشرين من نفس الشهر.

معلومات عن شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية

تأسست شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية في البداية تحت اسم مصنع البتال للصناعات الكيميائية ولكن بعد ذلك تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة، ويتمثل النشاط الأساسي الذي تقوم به الشركة في تصنيع كل من منتجات السيليلوز إيثر مثل البولي أنيونك سيليلوز “PAC “ومنتج كاربوكسي ميثيل السيليلوز (CMC) بالإضافة إلى منتجات المساعد الملحي والطلاء الحراري.