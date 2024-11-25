شكرا لاهتمامكم بخبر عن الأخضر بكام النهارده .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك المصرية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – سعر الدولار اليوم شهد انخفاضاً طفيفا مقابل الجنيه المصري بالبنوك، حيث تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، بختام تعاملات يوم أمس الأحد حيث سجل سعر الدولار متوسط ٤٩.٦ جنية قيمة شراء و ٤٩.٧١ قيمة للبيع، مقارنة ب ٤٩.٦٢ قيمة الشراء و ٤٩.٧٢ قيمة للبيع، في بداية التعاملات ومن المتوقع صعوده مرة أخرى خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري استقراراً بالبنوك الوطنية حيث سجل القيم الأتية:

سعر الدولار في البنك الاهلي :٤٩.٦٠ جنيه سعر الشراء، ٤٩.٧٠ جنيه سعر البيع.

:٤٩.٦٠ جنيه سعر الشراء، ٤٩.٧٠ جنيه سعر البيع. سعر الدولار في بنك مصر ٤٩.٦٠ جنيه سعر الشراء، و ٤٩.٧٠ جنيه سعر البيع.

٤٩.٦٠ جنيه سعر الشراء، و ٤٩.٧٠ جنيه سعر البيع. سعر الدولار في بنك CiB ٤٩.٦٠ جنيه سعر الشراء، و ٤٩.٧٠ جنيه سعر البيع.

٤٩.٦٠ جنيه سعر الشراء، و ٤٩.٧٠ جنيه سعر البيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي ٤٩.٦٠ جنيه سعر الشراء، و ٤٩.٧٠ جنيه سعر البيع.

٤٩.٦٠ جنيه سعر الشراء، و ٤٩.٧٠ جنيه سعر البيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية ٤٩.٦٠ جنيه قيمة الشراء، و ٤٩.٧٠ جنيه قيمة البيع.

٤٩.٦٠ جنيه قيمة الشراء، و ٤٩.٧٠ جنيه قيمة البيع. سعر الدولار في بنك قناه السويس ٤٩.٦٠ جنيه قيمة الشراء، و ٤٩.٧٠ جنيه قيمة البيع.

٤٩.٦٠ جنيه قيمة الشراء، و ٤٩.٧٠ جنيه قيمة البيع. سعر الدولار في بنك القاهرة ٤٩.٦٠ جنية قيمة شراء، و ٤٩.٧٠ جنية قيمة البيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في المصرف المتحد ٤٩.٦٠ جنيه قيمة شراء، و ٤٩.٧٠ جنيه قيمة البيع.

٤٩.٦٠ جنيه قيمة شراء، و ٤٩.٧٠ جنيه قيمة البيع. سعر الدولار في بنك البركة ٤٩.٦٠ جنيه قيمة الشراء، و ٤٩.٧٠ جنيه قيمة البيع.

٤٩.٦٠ جنيه قيمة الشراء، و ٤٩.٧٠ جنيه قيمة البيع. سعر الدولار في البنك المصري الخليجي ٤٩.٦٠ جنيه قيمة الشراء، و ٤٩.٧٠ جنيه قيمة البيع.

٤٩.٦٠ جنيه قيمة الشراء، و ٤٩.٧٠ جنيه قيمة البيع. سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي ٤٩.٦٠ جنية قيمة شراء، و ٤٩.٧٠ جنية قيمة البيع.

٤٩.٦٠ جنية قيمة شراء، و ٤٩.٧٠ جنية قيمة البيع. سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول FAB سعر ٤٩.٦٠ جنيه قيمة الشراء، و ٤٩.٧٠ جنيه قيمة البيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم