سعر الدولار في مصر يسجل رقم قياسي وسط ترقب من التجار والحكومة توضح مستقبل سعر الدولار

عدن – كتب محمد سعد – سجل سعر الدولار رقم قياسي بأقترابة من ٥٠ جنيها، وذلك بعد أن وصل السعر إلى ٤٩.٧٥ جنية في التعاملات داخل البنوك المصرية، وأكد خبراء الاقتصادي أن سعر الدولار ستشهد إرتفاع وإنخفاض خلال الفترة القادمة وذلك وفقا لاحتياجات السوق خاصة مع مصر ليس لديها أزمة عملة وفقا لما صرح به رئيس الوزراء المصري مصطفي مقبولين.

سعر الدولار هل ستشهد تعويم خلال الفترة القادمة

اوضحت رئيسة بنك مصر سابقا انه لا توجد أى تخوفات من ارتفاع سعر صرف الدولار مدامت البنوك تطبق سياسة سعر صرف مرن، كما أضافت أن الارتفاع الذي شهده الدولار مؤخرا واستراحة من سعر ٥٠ جنية فهو أمر طبيعة مع اقتراب شهر رمضان الكريم وازدهار شراء التجار للمنتجات الرمضانية.

كما أكدت مديرة صندوق النقد أن مصر تقوم بإصلاح الأزمة الاقتصادية التى تمر بها والأمور تسير بشكل جيد، وأكدت أن الفترة القادمة لن تشهد تعليم جديد ولكم سيرتفع سعر الدولار وسينخفض أيضا وفقا لاحتياجات السوق، وأضافت أن إرتفاع سعر الدولار يعد أمر طبيعى مع زيادة الطلب عليه وسيعود للانخفاض البسيط مرة أخرى

توقعات إرتفاع سعر الدولار وفقا للخبراء

أكد “على متولي” استشاري الاقتصاد أنه من المتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار خلال عام 2025 ووصول إلى 51 جنيه، كما أضافت أنه يتوقع أيضا إرتفاع السعر في عام 2026 ووصلت إلى 55 جنية، وذلك نتيجة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، وأكد أيضًا أنه من المتوقع عودة السوق السوداء للعملة مرة أخرى.

سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنية المصري داخل البنوك المصرية حوالي 49.65 جنية للبيع، بينما سجل سعر الشراء حوالي 49.72 جنية، وذلك السعر سجل داخل معظم البنوك المصرية والتى تعد من ضمنها بنك الأسكندرية ، مصرف أبو ظبي الاسلامي، البنك المصري الخليجي، بنك قطر الوطني الأهلي، البنك التجاري الدولي CIB.

نتمنا أن نكون قد افدناكم في توضح مستقبل سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة وسعر الصرف اليوم داخل البنوك المصرية.