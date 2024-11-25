نزلها الان .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي

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عدن – محمد سعد – تردد قناة طيور الجنة من أكثر الترددات التي يرغب العديد من الأشخاص من أولياء الأمور في القيام بالتعرف عليها، حيث إن هذه القناة تقدم باقة كبيرة من البرامج التعليمية والتنموية المميزة والرائعة، ناهيك عن البرامج الكرتونية والترفيهية الأكثر من رائعة، وغيرها من المحتوى الجذاب التي تقوم القناة بإذاعته على مدار اليوم، في إطار أن يتعرف عليه كافة المتابعين والمشاهدين بالدول العربية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة

هناك بعض المعلومات التي من خلالها يمكنك استقبال قناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي النايل سات.

التردد يكون 11258.

استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.

تنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي 2024

وحتى يسهل القيام بالتعرف على التردد الأخر لقناة طيور الجنة أطفال على العرب سات، فيمكنك اتباع البيانات التالية:-

استقبل القناة على قمر صناعي عرب سات.

التردد الأخر للقناة يكون 11310.

معامل الترميز فهو 27500.

استقطابها أفقي.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي

هناك بعض الخطوات التي من خلالها يتم استقبال قناة طيور الجنة أطفال، كما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى قائمة الإعدادات الخاصة بجهاز الرسيفر.

ثم قم بإختيار البحث اليدوي.

وعندها يمكنك تحديد القمر الصناعي.

القيام بإدخال معلومات القناة المتمثلة في التردد ومعامل تصحيح الخطأ وكافة البيانات الأخرى.

ليتم الضغط على أيقونة”بحث”.

وفي النهاية ستقوم بإستقبالها.

مميزات قناة طيور الجنة

من أبرز المزايا التي يمكنك التعرف عليها عند تنزيل قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، اتباع التالي:-