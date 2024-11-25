الكل شحن وجرب .. طريقة سريعة لشحن كوينز بيس eFootball إيفوتبول بالطريقة الصحيحة بسهولة واحصل على ألف كوينزة

عدن – كتب محمد سعد – تعد لعبة ايفوتبول ثاني سلسلة ألعاب الفيديو المخصصة في كرة القدم، حيث يأتي في المرحلة الأولى لعبة فيفا، ومن أبرز الأمور التي تؤهلك للفوز هو شحن الكوينز، للتمكن من شراء المعدات والعناصر الأساسية، مما تمنحك تجربة لعب مميزة مع الأصدقاء، والانتقال إلى مستويات أعلى في اللعبة بشكل سريع من خلال بناء فريق وتطويره، فقد يتطلب بعض الأحداث داخل اللعبة باستخدام كوينز للمشاركة فيها والحصول على جوائز ومكافآت، فمن خلال متابعة المقال نوضح لكم كيفية الحصول على كوينز لعبة إي فوتبول.

طريقة الحصول على كوينز إي فوتبول

هناك عدة طرق مختلفة للحصول على كوينز منها مجاني بشكل تام ومنها تحتاج إلى المال لشراء كوينز والاستمتاع بمميزاتها، ومن الطرق المجانية كالآتي:

تتيح اللعبة الحصول على 50 كوينز في الأسبوع، من خلال دخول اللاعب إلى اللعبة يوميا، بهذا المعدل سوف يحصل على 200 كوينز في الشهر.

هناك طريقة أخرى يمكنك الحصول على كوينز مجاني، من خلال تخطى المهمات الصعبة والمنافسات التي تطرحها لك اللعبة، فسوف تحصل مقابلها على مكافآت.

خطوات شحن كوينز أي فوتبول

إذا كنت ترغب في الحصول على كوينز لعبة إي فوتبول بشكل سريع، ولا تنتظر، فيمكنك شرائها من المتجر الخاص باللعبة، بإتباع تلك الخطوات: