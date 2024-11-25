هام .. رابط نتائج قرعة الحج ليبيا 2025 والموعد عبر منصة حجاج // الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبية تعلن التفاصيل

عدن – كتب محمد سعد – البحث عن رابط نتائج قرعة الحج ليبيا 2025 من أهم كلمات البحث الآن عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل أكثر من 1000000 مواطن ليبي قاموا بالتسجيل عبر منصة حجاج خلال فترة التسجيل الإلكتروني التي أنتته يوم الأحد الموافق 2024-11-24، والآن يترقب هؤلاء المواطنين نتائج تقديم الحج للموسم القادم 1446، وتعمل الهيئة العامة للحج والعمرة الليبية على تقديم خدماتها للمواطنين إلكترونياً، وأهم تلك النتائج هي التسجيل للحج والنتائج ونحن من خلال موقع الكويت الإخباري سنقدم لكم خطوات الإستعلام الإلكتروني عن نتائج التقديم للحج، داخل ليبيا عند بداية تفعيل رابط الإستعلام من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم عملية الحج.

سوف يتم رفع الأسماء للمقبولين للحج العام القادم بعد أن يتم دراسة كافة الطلبات المقدمة ومعرفة مدى تطابق الشروط المطلوبة، وبعدها سوف يتم رفع الأسماء حتى يتم دفع المستحقات المالية المطلوبة واستكمال باقي مراحل الرحلة المباركة، ونحن من خلال موقعكم الكويت الإخباري سنتابع المواقع الرسمية الليبية، وعند الإعلان سنقوم بتحديث المقال فوراً خدمة لمتابعينا داخل ليبيا.

نتائج قرعة الحج ليبيا 2025/1446

تعمل الحكومة الليبية على ميكنة ورقمنه كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، للتيسير عليهم ومن أهم تلك الخدمات الإستعلام الإلكتروني عن التقديم للحج، وعليكم أتباع الخطوات التالية لمعرفة النتائج.

الدخول على رابط الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.

أو منصة حجاج الليبية hajjaj.hijj.gov.ly .

. تسجيل البيانات المطلوبة لدخول المنصة.

تسجيل رقم الطلب المقدم ثم النقر على أستعلام.

موعد الإعلان عن نتائج قرعة الحج ليبيا 2025

لم يتم الإعلان رسمياً عن موعد محدد لإعلان النتائج حتى كتابة سطور هذا المقال، وسوف يتم الإعلان عن ذلك بعد دراسة طلبات التسجيل، من خلال موقع الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة على فيس بوك ومنصة حجاج قريباً.

منصة حجاج الليبية

منصة حجاج هي منصة إلكترونية يتم تقديم كافة خدمات الحجاج إلكترونياً من خلالها لتيسر عليهم إجراءات الحج، منذ بداية التسجيل للحج ثم الذهاب للأراضي المقدسة وخدمات السكن والإقامة والإرشاد وتقديم الدعم الطارئ، لتجعل الحاج الليبي يستمتع برحلة الحج أو العمرة التي يقوم بها.

الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبية

الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبية هي جهة حكومية تم إنشائها بقرار من مجلس الوزراء الليبي عام 2021، لتقديم خدماتها للحجاج والمعتمرين، ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك الإحصائيات التالية عن حج القرعة للعام القادم.

عدد المتقدمين والمسجلين عبر المنظومة للحج من الجنسين يبلغ مليون و102 ألف و318.

عدد المسجلين من الرجال بلغ 627 ألف و211 مسجل حتى نهاية فترة التسجيل.

عدد الإناث المسجلين للحج بلغ 475 ألف و108 ليبية.

عدد المواطنين والمواطنات المسجلين الذين يزيد سنهم عن 60 عام بلغ 231 ألف و643.