نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات المتقاعدين في الجزائر 2024 وخطوات الاستعلام عنها عبر موقع وزارة المالية mf.gov.dz في المقال التالي

كتب محمد سعد – يهتم العديد من المواطنين بمعرفة موعد صرف معاشات المتقاعدين في الجزائر 2024، ونرصد في هذا السياق الكثير من عمليات البحث الرائجة عبر “جوجل” والمواقع الإلكترونية المختلفة لمعرفة الموعد الرسمي لصرف المعاشات للمستحقين في مختلف ولايات الجزائر وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد نظرًا لأن المعاشات تمثل أهمية كبيرة لأصحابها لتلبية احتياجاتهم الأساسية ولشراء السلع الغذائية، وتقوم الحكومة الجزائرية من فترة لأخرى بفرض زيادة جديدة في المعاشات من أجل إعانة المستحقين وتوفير حياة كريمة لهم، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال السطور التالية لموضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق.

حددت وزارة المالية موعد صرف معاشات المتقاعدين في الجزائر 2024، والذي من المقرر أن يكون في مطلع شهر ديسمبر القادم، حيث أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي مسبقًا صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، على أن يكون هذا الموعد ثابت لا يتم تبكيره أو تأخيره إلا في حالة مصادفته ليوم عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية، على أن يكون صرف المستحقات من خلال البطاقات البنكية الخاصة بالمستفيدين.

الاستعلام عن معاشات المتقاعدين

أتاحت وزارة المالية الجزائرية إمكانية الاستعلام عن معاشات المتقاعدين إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت، ويمكن ذلك كافة المواطنين من أصحاب المعاشات من معرفة قيمة المعاش قبل موعد الصرف الذي يكون في بداية كل شهر ميلادي، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتقديم خدماتها للمواطنين إلكترونيًا ضمن خطة الحكومة نحو مجتمع رقمي، على أن يكون الاستعلام عن المعاشات من خلال اتباع الخطوات الآتية: